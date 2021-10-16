Финансовый гороскоп на неделю с 18 по 24 октября 2021 года

Вадим Карасев

Достичь успеха в финансовой сфере намного проще, если знать все о влиянии звезд. Учитывая рекомендации астрологов и настроение планет, можно сделать эту неделю денежной и очень успешной.

18 числа Меркурий и Юпитер перестанут быть ретроградными, поэтому можно с уверенностью сказать, что большинство из нас ожидают благоприятные изменения и перспективные возможности. Желающие основательно взяться за работу могут сосредоточиться на поиске дополнительного заработка и привлечении денег. Мощные финансовые потоки принесут трудолюбивым людям много прибыли.

Овен

Нужно помнить, что текущее положение планет больше способствует успеху в делах, требующих движения, активности, решительности. Овнам это подходит лучше всего, учитывая их боевой характер. Любители заканчивать работу раньше, чем нужно, могут не рассчитывать на прибавку. Еще сильнее ускорить решение неурядиц и рабочих задач помогут короткие заговоры на успех. Они будут особенно полезными 20 числа — в неблагоприятное для всех людей и Овнов в частности Полнолуние. В этот день лучше избегать трат.

Телец

Не стоит пытаться удержать все под контролем. Тельцам нужно начать импровизировать. Звезды и планеты призывают к новым делам, обучению, к началу нового пути, смене обстановки и даже жизненного курса. Тельцам не стоит отказываться от предложений: кто-то или что-то обязательно подскажет путь к финансовому успеху, указав на хорошо оплачиваемую должность и карьерный рост. Чтобы никто не смог обмануть Тельцов в такое важное время, астрологи рекомендуют им пользоваться сильным ритуалом на удачу.

Близнецы

Юпитер и Меркурий сделают этих людей сильными, но вместе с тем пошлют им новых врагов и недоброжелателей. На этой неделе Близнецам предстоит борьба за место под солнцем, результатом которой может стать существенное увеличение доходов. Важно не поддаваться негативным эмоциям, верить в свой успех, не тратить деньги попусту. Также эксперты советуют не перегружать себя делами и работой. Сейчас очень важно находить время для отдыха. Чтобы Близнецам было проще преодолевать проблемы, им стоит очистить свой дом от негативной энергии.

Рак

Раков часто относят к беспринципным Знакам Зодиака, которые готовы на все ради достижения цели. На этой неделе ни в коем случае не стоит «идти по головам» ради финансового успеха. Это чревато большими проблемам. В работе и в бизнесе Ракам пригодится внутреннее чутье. Астрологи советуют прислушиваться к себе не только при принятии важных решений, но даже в магазине. Нужно считать деньги, не отходя от кассы. Также эксперты советуют пока не делиться денежными и рабочими планами с окружающими людьми.

Лев

Под эгидой Меркурия уже с понедельника в жизни Львов могут начать происходить какие-то важные события. Это может застать их врасплох. Чтобы быть во всеоружии, можно обратиться к помощи позитивных аффирмаций на начало недели. Астрологи советуют оставить страхи и опасения. Если накопились важные дела, то на этой неделе пора начать ими заниматься. Если продолжить откладывать их на потом, это может привести к серьезным денежным потерям. Также Львам с 18 по 24 число потребуется внимание к деталям и толика решительности.

Дева

Юпитер и Меркурий сделают свое дело, позволив Девам наконец решить важные задачи и обрести стабильность в денежной сфере. Самым трудным днем недели будет среда. Заговоры на удачу помогут сделать этот день лучше, обойдя стороной неприятности. Вторая половина недели станет самым продуктивным временем всего месяца. Можно будет браться за самые сложные дела и задачи, принимать важные решения. На выходных полезно будет заняться шопингом, побаловать себя обновками, сделать внеплановый сюрприз близкому человеку.

Весы

На фоне активных и положительных планет у Весов может снизиться концентрация внимания. Повысить ее помогут три простых упражнения. С их помощью можно будет легко преодолеть любые трудности, решить любые задачи. При желании Весам можно взять паузу в делах, продумать планы и потратить часть времени и денег на близких, на дом и хобби. Наступило благоприятное время для повышения квалификации, обретения новых навыков или должности. Финансы очень важны, но не стоит забыть и про остальные сферы жизни.

Скорпион

Скорпионам стоит обращать внимание на особые знаки Вселенной. Они будут важными в любой сфере жизни — не только в финансовой. Скорпионы с амбициозными планами должны быть предельно осторожными. Возможно, сейчас им лучше отложить решительные действия на потом. Юпитер, избавившийся от ретроградности, подарит удачу в новых начинаниях и сделает так, что финансовые дела будут протекать более спокойно. В окружении Скорпионов станет меньше лицемерных советчиков, завистников и скрытых врагов.

Стрелец

Для того, чтобы финансовые и рабочие дела спорились, Стрельцам стоит избавиться от навязчивых мыслей и тревоги. Звезды и планеты помогут преуспеть в этом направлении. Начинается благоприятное время, в которое срывы планов крайне маловероятны. Стрельцы смогут увеличить доходы и оптимизировать расходы, заработать уважение начальства и коллег. Решительность пойдет в им плюс, но только если она будет оправданной. Можно смело работать в команде, но без излишнего доверия и наивности. Лучше не верить людям на слово, особенно если речь заходит о деньгах.

Козерог

Всем Козерогам, которые погрязли в финансовых проблемах и безденежье, стоит обратить внимание на три способа повышения дохода. Меркурий и Юпитер объединят усилия на этой неделе, чтобы показать Козерогам их слабые стороны. Планеты и звезды сделают этих людей самокритичными. Согласно прогнозу, в конце октября Козерогам придется выручить деньгами кого-то из окружения. Лучше не одалживать на неопределенный срок большие суммы, дабы самим не попасть в финансовую яму. Если финансовое положение позволяет, можно заняться шопингом.

Водолей

Водолеям ночные светила помогут избавиться от финансовых барьеров в сознании. Это поможет им стать более продуктивными и уверенными в себе. Планеты и звезды укажут Водолеям на важные дела, которые стоит продолжить и довести до логического завершения. Если не распыляться второстепенные дела, недели вполне хватит, чтобы закончить все самое важное. Чтобы неделя прошла продуктивно и успешно, не нужно сворачивать с намеченного пути. Период с 18 по 24 октября станет временем вдохновения. Представителям творческих профессий удастся заработать больше, чем обычно.

Рыбы

На этой неделе Юпитер возьмется за успех и процветание Рыб. С таким союзником можно ничего не бояться: его мощная энергетика при поддержке Меркурия станет хорошим подспорьем для достижения финансовых и рабочих целей. Астрологи советуют Рыбам ставить перед собой смелые цели, делать упор на профессиональный рост. Удача, деньги и перемены притянутся силой мысли. Всем, кто работает интеллектуально, стоит ознакомиться с активностью мозга по часам. Это поможет выбрать правильное время для решения самых сложных задач и для отдыха.