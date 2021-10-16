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Гороскоп на неделю с 18 по 24 октября 2021 года

Гороскоп на неделю с 18 по 24 октября 2021 года

Астрологи дали свой прогноз на новую неделю, рассказав обо всех сложностях и возможностях предстоящего периода. Каждый из Знаков Зодиака получил набор советов о том, как привлечь в свою жизнь больше удачи.


Это идеальное время для духовного роста, для поисков новых жизненных целей и преодоления преград на своем пути. В период с 18 по 24 октября многим из нас удастся открыть в себе новые грани, таланты. На пути к осознанию себя и своего истинного предназначения вам стоит помнить о пяти важных шагах.

Овен

Для Овнов эта неделя будет столько же опасной, сколь удачной и позитивной. Чем больших успехов эти люди смогут достичь на деловом и финансовом поприще, тем больше у них появится врагов и недоброжелателей. Многие из них будут скрытыми, но их недобрые мысли и зависть могут стать причиной проблем. В связи с этим Овнам стоит установить защиту от порчи и сглаза. Снизить вероятность появления проблем поможет умение держать язык за зубами. Лучше не распространяться о своих достижениях, держа их в секрете. Это будет верным решением.

Телец

Пока звезды и планеты находятся в таком прекрасном положении, как сейчас, Тельцам стоит попробовать избавиться от жалоб, ведь они перестраивают сознание на негатив. Прошлые неудачи и проблем должны остаться в прошлом. Мысли о них будут выполнять лишь роль якоря. Меркурий и Юпитер вернут Тельцам всё, утраченное ранее. Если кто-то лишил этих людей счастья в одной сфере, оно может вернуться успехом в чем-то ином. Не нужно бояться взаимодействовать с людьми — среди новых знакомых может оказаться будущая вторая половинка Тельцов.


Близнецы

Астрологи советуют Близнецам уже в понедельник утром сделать информационную чистку: избавиться от спама, ненужных контактов, неудачных фотографий и так далее. Цифровой мусор крайне негативно влияет на энергетику, а также блокирует благотворное влияние Меркурия, одного из главных покровителей всех Близнецов. В среду астрологи советуют не поддаваться искушениям. В это Полнолуние Близнецам стоит быть осторожнее. В остальные дни недели этих людей ждет много удачи, ярких эмоций, интересных событий.

Рак

Раки будут находиться под надежной протекцией звезд и планет, но их неосторожные действия все равно могут привести к появлению черной полосы. Чтобы этого не случилось, важно правильно оценивать свои возможности и не бежать впереди паровоза. Нужно быть расчетливыми и осторожными. Умение ждать и оставаться внимательными к деталям поможет Ракам разглядеть в окружающих их событиях нечто приятное. Не стоит проявлять излишнюю настойчивость, особенно в вопросах амурного характера. Это отпугнет представителей противоположного пола.

Лев

Львам стоит начать неделю с уборки по правилам фэн-шуй. Это поможет им создать вокруг себя ауру успеха и позитива. Также в период с 18 по 24 число крайне полезно будет отправляться в дальнюю дорогу, заниматься получением новых знаний. Самый страшный враг для Львов — сомнения. Им не стоит заниматься тем, в чем они не уверены на сто процентов. Даже небольшая толика неуверенности может сыграть с ними злую шутку. В качестве отдыха отличным вариантом станет шопинг. Обновки поднимут настроение, вернут Львам уверенность в себе.


Дева

Девам необходимо на этой неделе следить за тем, что и как они говорят. Нужно избегать семи фраз, которые ставят барьеры и отпугивают богатство. Именно они станут самыми опасными, ведь эту неделю можно назвать благоприятным временем для финансового роста. Меркурий, вновь обретший силы, поможет Девам как следует преуспеть в сфере бизнеса и в работе. Можно будет искать новые источники дохода, новую работу, отправляться в командировки. Любовь и отношения станут второстепенной сферой, так что важно сфокусироваться именно на делах.

Весы

Весов в эти семь дней ожидает большой поток эмоций и чувств самого разного калибра и оттенков. Не исключено, что в жизни этих людей будет много негативной энергии, но не нужно унывать, ведь ее всегда можно превратить в положительную при помощи полезного ритуала. Астрологи рекомендуют Весам как можно проще относиться к проблемам и неурядицам, а также проявлять свое самое главное качество — искреннее жизнелюбие. Нужно уметь делиться этим с другими людьми. Самое большое значения с 18 по 24 число играют не события, а то, как Весы к ним относятся.

Скорпион

Скорпионам нужно тщательнее продумывать планы, чтобы они как можно реже срывались. Также нужно уметь быстро успокаиваться в сложных ситуациях. В этом людям данного Знака помогут три простые техники. Если произойдет что-то непредвиденное, стоит продолжать следовать привычному расписанию. Это будет очень удачное время для знакомств и романтики, проведения времени в окружении близких людей. Также астрологи советуют Скорпионам быть осторожнее за рулем. Агрессивный стиль вождения может привести к авариям.

Стрелец

Стрельцам в первую очередь эксперты советуют сфокусироваться на своем здоровье, причем не только физическом, но и эмоциональном. Позитивные установки на каждый день привлекут в их жизнь счастье и радость, успех и новые возможности. Один из самых полезных жизненных навыков на этой неделе — умение подстраиваться под изменения. С 18 по 24 октября важно находить баланс между работой и отдыхом. Стрельцам во всем нужна золотая середина. Излишества не приведут ни к чему хорошему, особенно если речь идет о вредных привычках.

Козерог


Козерогов ждет очень удачная неделя — благоприятные события дома и на работе. Самое главное сейчас для них — научиться управлять своими эмоциями. Если произойдет что-то непредвиденное, Козерогам нужно сохранять спокойствие. Также астрологи не советуют отвечать агрессией на агрессию. До добра это точно не доведет. Также очень важно продолжать следовать своим жизненным принципам в любой жизненной ситуации. Смена курса сейчас также может привести к срыву планов, неприятным изменениям и неурядицам.

Водолей

У Водолеев наступает очень благоприятное время для постановки и достижения новых целей. Ускорить движение в сторону этих новых целей им помогут толика уверенности в себе, помощь близких людей и правильно выбранный камень-талисман. Ни в коем случае нельзя идти на предательства ради успеха. Даже небольшая и на первый взгляд безобидная ложь может в итоге стать огромной проблемой. Астрологи советуют Водолеям не отпугивать от себя людей. Наоборот, лучше где-то пожертвовать своим временем ради друзей или коллег, чтобы не потерять их уважение.

Рыбы

На этой неделе Рыб ожидают благоприятные изменения, но среди многообразия положительных дней будет и один опасный — Полнолуние 20 октября. В этот день Рыбам могут сниться дурные сны, у них могут появиться новые комплексы, страхи. Поднять себе настроение в период с 18 по 24 число одинокие Рыбы смогут спонтанным служебным романом или общением с друзьями. Всем тем, кто состоит в отношениях, астрологи советуют как можно больше времени уделять семье и второй половинке. На выходных можно смело заниматься шопингом, посещать новые места.

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По материалам: dailyhoro.ru

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