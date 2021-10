Хочу в рек: 8 способов снять вирусное модное видео в тиктоке

Вадим Карасев

Когда-то, чтобы получить совет по части моды, нам приходилось ждать, пока по почте придет ежемесячный глянцевый журнал. Но теперь, благодаря интернету и социальным сетям, модный контент доступен почти мгновенно, и каждый может принять участие в его создании. В последнее время именно TikTok стал одним из главных источников идей в моде и бьюти, а в самой соцсети сформировалась своя плеяда модных инфлюенсеров, которых охотно приглашают на недели моды. Хотите тоже попробовать себя на этом поприще, но не знаете, с чего начать? В нашем материале собрали советы опытных тиктокеров, как снять популярное фэшн-видео в тиктоке, которое точно соберет много лайков.





1.Стилизуйте одну определенную вещь

Это один из самых популярных жанров видео в TikTok от создателей модного контента. Они выбирают один предмет одежды из шкафа, а затем показывают несколько способов его стилизации. Если вы выберете что-то вроде пиджака или джинсов, которые, скорее всего, будут у многих людей в шкафу, вы сможете охватить более широкую аудиторию. А вам привычные вещи помогут остаться верным своему личному стилю и чувству моды.

@oldloserinbrooklyn

Reply to @isohella styling bloomers 3 ways #personalstyle #vintagestyle

♬ Girl Blunt - Leikeli47

Я думаю, что создание таких видеороликов, в которых вы стилизуете определенные предметы, отлично для начала, потому что это просто. Это не требует слишком большой подготовки, но вы можете акцентировать внимание на тенденциях, которые сейчас актуальны, пользуясь тем, что уже есть в гардеробе,

— говорит блогер Энди Джонстон.

Если у вас есть внушительная коллекция каких-то одинаковых вещей, например, обуви, сумок или футболок из мерча любимой группы, то снимите видео, где показываете свое богатство. Джонстон, например, покорила аудиторию своей коллекцией ковбойских сапог.

@andoej

I’m from a country western city xo #summerfashion21 #2021fashiontrends #cowboyboots #cowboybootoutfit

♬ High Horse - Kue Remix - Kacey Musgraves

2.Скопируйте наряд знаменитости

Когда дело доходит до генерации идей для контента TikTok, иногда лучше посмотреть, что уже носили другие. Ни для кого не секрет, что стиль знаменитостей часто выходит за рамки доступного большинству ценового диапазона, при этом наряды звезд вдохновляют многих. Людям интересно рассматривать их и они хотят их повторить. Поэтому этот тип видео в тиктоке — отличный способ привлечь внимание аудитории. Многие популярные блогеры начинали как раз с этого жанра.

Здесь главное — не увлекаться воссозданием каждой детали в точной копии наряда, а вместо этого стоит сосредоточиться на создании общей атмосферы образа с помощью ключевых штрихов. Выбирайте знаменитостей со стилем, похожим на ваш, чтобы вы могли легко использовать предметы в своем шкафу и не тратились на новые вещи.

@andoej

Dressing like our friends Monica & Rachel #HorrorTok #dressinglike #fashiontiktok #alphet #friendstvshowtiktok #fashion #ootd #fallstyle #lookbook

♬ wait a minute like that - magdalenabaymusic

Но если хочется выйти за пределы своей зоны комфорта и проявить максимум креативности, то можно попробовать скопировать какой-то непривычный для вас образ — например, эффектное вечернее платье. Помните, что тут сгодятся любые бытовые предметы — главное, чтобы это было ярко и забавно. Пересмотрите для вдохновения работы участников популярных во время локдауна челленджей про кутюр и Met Gala и приступайте к творчеству!





Косплей на Рианну





Кендалл Дженнер/блогер Эммануэль Феррари

3.Покажите свои покупки

Видео о покупках уже давно стало популярным интернет-жанром, но благодаря функциям тиктока теперь такие ролики стали более динамичными и визуально интересными.

Особый интерес у публики всегда вызывают и ролики с уловом из винтажных магазинов и секонд-хендов. Опытные блогеры советуют сразу монтировать в такие видео и изображения, на которых вы уже облачены в эту одежду. Так зрители смогут получить более полное представление о вещи и том, как она смотрится, что, конечно, добавит зрелищности вашему видео.





4.Используйте вирусную музыку

Тикток сегодня стал настоящей стартовой площадкой для музыкантов — например, Lil Nas X прославился после того, как его дебютная песня завирусилась в этой соцсети. Но помочь этот феномен может не только начинающим музыкантам, но и самим блогерам. Так, тиктокеры советуют использовать популярные в соцсети песни, так как это значительно повышает шансы попасть в рекомендации к другим людям, которые уже смотрели ролики с таким видеорядом, а также в различные подборки. Стоит иметь в виду и песни, которые давно знакомы всем благодаря рекламе.

@joefloww_

Which was your favorite #fashiontiktok #ootd #stylehack

♬ original sound - Dakota Rivers

Также тиктокеры рекомендуют использовать музыку в качестве источника вдохновения. Например, возьмите хит определенной эпохи и стилизуйте наряд по моде тех времен.

5.Создайте тематический лукбук

Если вы давно не ходили по магазинам или просто хотите по-новому взглянуть на одежду, которая у вас уже есть, то попробуйте себя в качестве стилиста и создайте видеолукбук. Такие ролики относят к одним из самых вдохновляющих в модном сегменте тиктока.

@stylewithmaddi Getting ready in the 70s #fyp #whatidwear #decades #decadeslooks #1970s #vintagefashion #70s #mystyle #fashion #outfits #foryoupage #vintage ♬ Le Freak - Chic

Здесь стоит определиться с темой: мода 1970-х, подборка нарядов в стиле какого-то популярного видео или визуализация конкретного тренда (например, летом в тиктоке вирусились видео с эстетикой "кокосовой девушки" — пляжной моды начала нулевых). Нравятся зрителям и подборки ярких сезонных нарядов.





6.Экспериментируйте с хендмейдом

Различные лайфхаки всегда собирают много просмотров. В модном сегменте тиктока этот жанр тоже популярен, ведь он не только позволяет демонстрировать ваши креативные способности, но и помогает зрителям узнать что-то новое и самим сразу же воспользоваться советами.

От способов повязать шарф или превратить его в топ до кастомизации джинсов или пиджаков — простор для творчества тут действительно безграничен. Пользуются спросом и полезные советы, например, как ухаживать за белыми кроссовками или вывести какие-то пятна.

@amazingishgrace

end result had some big ari vibes tbh #thriftflip pcycle #sewing #diy #styleinspo

♬ positions - Ariana Grande

7.Делитесь своими образами на каждый день

Самый простой (ведь каждый день вы действительно собираетесь на работу или учебу) и в то же время эффективный способ привлечь аудиторию — показывать свои наряды на каждый день. В сети этот жанр известен под аббревиатурой OOTD (outfit of the day — "образ дня"). И действует он на аудиторию просто магически — есть что-то действительно увлекательное в том, чтобы наблюдать, как кто-то собирает свой образ от начала до конца или просто демонстрирует свой наряд дня.

@modernvintage_rabia

5 days of mostly vintage/ thrifted fits! #buylesswearmore #slowfashiontiktok #buyless #sustainablefashion #personalstyle #springstyleinspo #vintage

♬ déjà vu sickmix - Sickickmusic

Это один из самых эффективных способов начать работу. Такие видео успешны, потому что людям знакома эта ситуация, они могут увидеть в этом видео себя, ситуации обыденны, но и близки миллионам!

— говорит тиктокер Джо Флоу.

Чтобы создать этот тип контента, вы можете начать собирать видео прямо с пижамы (истинное начало любого образа) и добавлять по одному снимку с новой вещью, пока ваш полный образ не будет завершен. Также вы можете снять видеоролик в стиле прохода по подиуму во время обычной прогулки или смонтировать несколько снимков, чтобы получить панорамное видео, а зрители смогут рассмотреть ваш наряд со всех сторон.

















8.Снимайте видео с позированием

Если чувствуете в себе потенциал затмить королеву позирования Коко Рошу, то начните публиковать в тиктоке видео, где акцент будет не столько на нарядах, сколько на том, как вы презентуете их. Здесь, конечно, придется позаботиться о том, чтобы ваши позы действительно смотрелись эффектно, а ваши зрители захотели их повторить и научиться чему-то у вас.

@joefloww_

Reply to @joefloww_ these are my go to poses, hope y’all use them #tiktokfashionmonth #thriftflip #howto #pose #igtips

♬ original sound - xxtristanxo

Люди не всегда смотрят видео о моде только потому, что они эстетичны. Иногда они хотят узнать информацию. Обучение чему-то дает вдохновение, которое в итоге помогает вам получить подписчиков,

— делится Флоу.





Надя Бесчетникова