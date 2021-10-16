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Энергетика серых кошек: от чего они могут уберечь хозяина

Энергетика серых кошек: от чего они могут уберечь хозяина

Многие знают о том, что домашние кошки способны уберечь от проблем и привлечь в жизнь благополучие. Специалисты в области биоэнергетики рассказали о том, чем знамениты пушистые любимцы серого цвета, и каким образом они могут уберечь своих хозяев от проблем.


Существует множество мифов и правдивых фактов о кошках. Считается, что животные определенной расцветки могут помочь своим хозяевам, стать настоящими талисманами удачи и отвести беды. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают познакомиться с особенностями котов серого цвета, чтобы узнать о том, что могут привнести в жизнь пушистые любимцы с такой расцветкой.

Приметы о серых кошках


Серая кошка, появившаяся на пороге, сулит хозяевам завершение финансовых трудностей. По примете животное такого цвета нужно пустить в дом и накормить.
Примета гласит, что серая кошка несет в дом гармонию, и пушистого любимца с серой шубкой рекомендуют заводить тем, кто часто конфликтует.
Серая кошка, перебежавшая дорогу, сулит удачу. По примете после такой встречи нужно произнести: «Серая кошка на счастливую дорожку», и смело идти по своим делам.
Считается, что серые кошки лучше остальных уживаются с домовыми. Кот серой расцветки способен утихомирить расшалившегося духа и помочь ему передавать просьбы домочадцам.

Как помогают серые кошки

Серые кошки обладают уникальной способностью отводить от хозяев беды. Считается, что серый сумеречный цвет пушистого любимца позволяет ему видеть потусторонний мир и закрывать его от мира живых, не позволяя различным сущностям пробраться в дом.


Серые коты и кошки притягивают деньги, и если пушистый любимец сам пришел к дому, то это большая удача. Серые коты становятся отличными оберегами от завистников и недоброжелателей, буквально вставая на защиту своего жилища от нежелательных гостей. Многие отмечают, что их любимцы шипят и набрасываются на определенных гостей, выгоняя их, чувствуя, что от посторонних исходит негативная энергетика.

Серые кошки — магнит для денег, и тем, у кого в доме поселился серый питомец, можно не переживать за свое благосостояние. Кроме того, серая кошка станет талисманом удачи для тех, кто стремится к новой должности, мечтает открыть свое дело или поступить на обучение.

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По материалам: dailyhoro.ru

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