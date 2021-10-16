Кабмин направит на восстановление инфраструктуры «Артека» почти 400 млн рублей

12:52 Автор: Виктория Карташева

Источник: Правительство России

На восстановление инфраструктуры, повреждённой в результате летних паводков, направят 384,7 миллиона рублей. Соответствующее распоряжение Правительства опубликовано на сайте кабмина.

Отмечается, что эти средства позволят провести работы на 14 объектах. В частности, планируется отремонтировать жилой корпус детского лагеря «Кипарисный», здание порта и несколько административных корпусов, обновить подъездные пути, покрытие набережной и спортивных площадок.

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Помимо этого, Минпросвещения должно в течение 30 дней заключить необходимые соглашения и проконтролировать эффективность расходования средств. Доклад об этом необходимо представить в Правительство до 1 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что Республике Крым направят очередной транш из резервного фонда на компенсацию расходов, связанных с поддержкой пострадавших из-за летних паводков граждан.

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