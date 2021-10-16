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Кабмин направит на восстановление инфраструктуры «Артека» почти 400 млн рублей

Кабмин направит на восстановление инфраструктуры «Артека» почти 400 млн рублей

12:52  Автор: Виктория Карташева


Источник: Правительство России



На восстановление инфраструктуры, повреждённой в результате летних паводков, направят 384,7 миллиона рублей. Соответствующее распоряжение Правительства опубликовано на сайте кабмина.

Отмечается, что эти средства позволят провести работы на 14 объектах. В частности, планируется отремонтировать жилой корпус детского лагеря «Кипарисный», здание порта и несколько административных корпусов, обновить подъездные пути, покрытие набережной и спортивных площадок.

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Помимо этого, Минпросвещения должно в течение 30 дней заключить необходимые соглашения и проконтролировать эффективность расходования средств. Доклад об этом необходимо представить в Правительство до 1 февраля 2022 года.  

Ранее сообщалось, что Республике Крым направят очередной транш из резервного фонда на компенсацию расходов, связанных с поддержкой пострадавших из-за летних паводков граждан.



#в регионах #деньги


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По материалам: pnp.ru

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