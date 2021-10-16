Кабмин направит средства на поддержку пострадавших от паводков жителей Крыма

10:41 Автор: Виктория Карташева

Источник: Правительство России

Республике Крым направят очередной транш из резервного фонда, предназначенный для компенсации расходов, связанных с поддержкой пострадавших из-за летних паводков граждан. Соответствующее распоряжение Правительства опубликовано на сайте кабмина.

В частности, речь идёт о возмещении региональных бюджетных средств, которые были направлена на оказание единовременной материальной помощи, а также на выплаты в связи с частичной или полной утратой имущества. Такую помощь получили порядка четырёх тысяч человек.

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Эффективность использования этих средств проконтролирует МЧС. Доклад об этом ведомство должно представить в Правительство до 1 февраля 2022 года.

В сентябре кабмин выделил Крыму порядка полумиллиарда рублей на восстановление после разгула стихии, около 400 миллионов рублей из них должны быть направлены на новое жильё для жителей полуострова.

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