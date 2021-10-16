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Китайские ученые свыше месяца фиксируют загадочные сигналы из космоса

Китайские ученые свыше месяца фиксируют загадочные сигналы из космоса

В Китае ученые Национальной астрономической обсерватории уже больше месяца фиксируют необъяснимые радиосигналы из космоса. Они поступили за короткий промежуток времени и установить их источник не представляется возможным.

Журнал Nature отмечает ряд особенностей этого открытия: сигналы сопровождаются мощным выбросом энергии, который длится всего несколько миллисекунд. Некоторые повторяются регулярно, всего за 47 дней удалось зафиксировать 1652 таких всплесков, что является рекордом.

Согласно одной из версий, сигналы могут исходить из карликовой галактики, которая действует в качестве постоянного радиоисточника. Ранее считалось, что они могут быть только единичными, но практика показала, что это не так. Событию присвоили название FRB 121102, ведутся дальнейшие исследования.

Как сообщал Ruposters, США намерены построить гигантские радары для отслеживания активностей в космосе.

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По материалам: uposters.ru

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