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Крис Мартин на концерте публично признался в любви Дакоте Джонсон: как пара проводит время в Лондоне

Крис Мартин на концерте публично признался в любви Дакоте Джонсон: как пара проводит время в Лондоне

На днях 32-летняя Дакота Джонсон и ее 44-летний бойфренд Крис Мартин впервые за долгое время вместе попали в объективы папарацци. Снимки были сделаны еще в среду поздно вечером, сразу же после премьеры фильма "Пропавшая дочь" в рамках 65-го Лондонского международного кинофестиваля.

Дакота сыграла в дебютной картине Мэгги Джилленхол одну из главных ролей и, конечно же, появилась в этот день на красной дорожке. Возлюбленный актрисы поддержал ее на премьере, однако к репортерам вместе с ней не вышел. Только после окончания мероприятия юрким папарацци удалось снять пару перед входом в отель. Крис выглядел несколько растерянным и крепко держал возлюбленную за руку, а вот она встретила фотографов довольно тепло и с улыбкой.


Крис Мартин и Дакота Джонсон

Накануне в сети также появилось трогательное видео, которое сейчас широко обсуждается поклонниками пары. В нем лидер группы Coldplay во время своего лондонского концерта, посвященного релизу нового альбома, прямо со сцены признается возлюбленной в любви.

Эта песня про мою вселенную, и она сегодня здесь. Спасибо тебе, малышка,

— сказал Крис перед очередным номером, указав на ВИП-ложу, где в тот момент находилась Дакота.


 


Дакота Джонсон и Крис Мартин вместе уже около трех лет. Поклонники убеждены, что не за горами их свадьба, и у них действительно есть основание так думать. Еще в декабре прошлого года в прессе появлялись слухи о помолвке актрисы и музыканта, после чего они вместе приобрели роскошный особняк в Малибу, в который переехали еще прошлой зимой.


К слову, отношения пары не всегда были гладкими. В 2019 году они ненадолго расставались, однако довольно быстро снова сошлись. По слухам, свою роль в их воссоединении тогда сыграла бывшая супруга Мартина и мать его двоих детей Гвинет Пэлтроу. Инсайдеры утверждают, что именно Гвинет убедила Криса в том, что Дакота для него идеальная партия.


Дакота и Крис вообще поддерживают очень теплые отношения с Гвинет Пэлтроу и ее нынешним супругом Брэдом Фэлчаком. Они довольно часто видятся и вместе проводят семейные праздники. Хорошо общается Джонсон и с детьми Криса от предыдущего брака: актрису часто можно увидеть на совместных прогулках с подростками.


Крис Мартин и Дакота Джонсон


Дерек Бласберг, Гвинет Пэлтроу и Дакота Джонсон
Яна Марковская
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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