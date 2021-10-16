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Кристина Асмус познакомила нового возлюбленного с семьей и друзьями

Кристина Асмус познакомила нового возлюбленного с семьей и друзьями

В то время как 40-летний Гарик Харламов уже открыто появляется на публике с новой возлюбленной, его 33-летняя экс-супруга своего бойфренда от общественности прячет и даже не раскрывает его имени. Тем не менее актриса призналась, что уже представила возлюбленного своим близким и познакомила его с семьей. Об этом она вчера сообщила в своем инстаграме.

"Найди себе мужика!" — все чаще '"умные" люди пишут мне в инстаграм. Во-первых, с чего это вам кажется, что наличие мужчины — необходимость для женщины? Во-вторых, если я не показываю свою личную жизнь, это значит только одно — что я не показываю свою личную жизнь! А не то, что ее нет. Абсолютно все мои друзья, моя семья и многие мои коллеги знакомы с моим мужчиной. Я просто не считаю нужным выкладывать тут свое личное,

— объяснила Асмус.


С бывшим мужем Асмус рассталась в прошлом году. По ее словам, инициатива исходила от нее. Как говорила адвокат Кристины, Гарик хотел брак сохранить, однако избежать развода супругам не удалось. Что стало причиной расставания пары, неизвестно. Но Асмус заявляла, что ее отношения с новым возлюбленным продолжаются уже не один год.

В браке у Асмус и Харламова семь лет назад родилась дочь Настя. После развода родителей она осталась жить с мамой, но и со своим отцом видится регулярно.


Кристина Асмус с дочерью Настей

Харламов же сейчас встречается с 28-летней актрисой Катериной Ковальчук, которая снималась в фильме "Две сестры" и сериалах "Беспринципные" и "Гусар". Официально свои отношения пара подтвердила в прошлом месяце, но в романе их заподозрили еще весной. Пользователи сети отмечают, что новая пассия шоумена поразительно похожа на его бывшую жену.


Гарик Харламов и Катерина Ковальчук
Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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