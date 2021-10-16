Любовный гороскоп на неделю с 18 по 24 октября 2021 года

Вадим Карасев

Для многих из нас любовь является самой главной сферой жизни. Без наличия рядом близкого и любимого человека порой очень сложно настроиться на позитивную волну. Астрологи дали полезные амурные советы всем Знакам на эту неделю.

В понедельник сразу две планеты в понедельник перестанут быть ретроградными. Речь о Меркурии, который сделает нас более открытыми, и о Юпитере, который поможет укрепить существующие связи. Очень важно в начале такого благоприятного периода сделать уборку, чтобы повысить энергетику дома, а следовательно, и свою энергетику тоже. Это благотворно отразится на ваших успехах в любви.

Овен

На этой неделе будут прекрасно складываться отношения не только со второй половинкой, но и с друзьями. Овны не будут испытывать недостаток общения, поэтому их ждет очень приятное время. Многим удастся найти вторую половинку или укрепить уже существующие отношения. Планеты активизируют сильные качества Овнов, усилят их энергетику и помогут им побороть свои пороки и слабости.

Телец

Звезды и планеты помогут Тельцам привлечь удачу в любовных делах. Успехи у противоположного пола будут во многом зависеть от желания и настроения Тельцов. Если им захочется, то они с легкостью приведут существующие отношения в порядок или начнут новые. На этой неделе окружающие могут быть не совсем честными и открытыми, поэтому людям данного Знака стоит пользоваться талисманами и оберегами от обмана.

Близнецы

В целом неделя для амурных дел крайне позитивная. Единственный опасный день — Полнолуние 20 числа. В среду астрологи советуют доставать свои обереги или делать новые, если их нет. Хорошим выбором станет черная нить на запястье. Астрологи предупреждают одиноких Близнецов: если кто-то добивается вашего внимания, то на этой неделе лучше дать человеку шанс, чем искать причины для отказа.

Рак

Любой роман, начатый в период с 18 по 24 число, может получиться счастливым и необычным. Главное — помнить, как люди разных Знаков выражают свои чувства, чтобы ненароком не спутать влюбленность с чем-то иным. Влюбленным Ракам звезды обещают покой и безмятежность в отношениях. Не стоит давать партнеру поводов для ревности в такое позитивное и яркое время, иначе гармония сменится ссорами.

Лев

Женщины этого Знака захотят романтики, красивых ухаживаний. Мужчины будут стремиться к быстрому развитию событий. Юпитер говорит о том, что Львам стоит на этой неделе уважать даже тех людей, которые им не нравятся. На то есть как минимум пять важных причин. Это поможет окружающим увидеть во Львах нечто хорошее. Даже вторая половинка начнет их уважать за такое еще больше.

Дева

Эта неделя чревата для Дев любовными переживаниями. Чтобы их было меньше, Девам стоит начать считаться с чужими чувствами и желаниями. Привлечь любовь одиноким представителям Знака помогут простые талисманы. Не исключено, что на этой неделе появится тот, кого люди данного Знака смогут назвать любовью всей своей жизни. Чтобы повысить свою привлекательность, нужно надевать одежду ярких цветов.

Весы

Одинокие Весы смогут найти любовь, познакомиться с приятным человеком, который разделит их увлечения и пристрастия. Астрологи советуют не торопиться со сближением: сначала должна сформироваться дружба, которая уже потом перерастет в любовь. Семейным представителям Знака звезды пророчат проблемы. Чтобы их избежать, необходимо научиться доверять любимому человеку.

Скорпион

У Скорпионов начинается время, в которое стоит быть максимально активными в любовной сфере. Стать привлекательнее для противоположного пола поможет чувство юмора, яркий внешний вид, а также использование магических камней. Самое главное сейчас — постараться не заболеть любовной привязанностью, ведь она порой толкает нас на далеко не самые приятные и обдуманные поступки.

Стрелец

Астрологи советуют Стрельцам контролировать себя и свои чувства, не позволяя себе выходить за границы дозволенного. Сейчас важно переступить через свои желания и увлечься тем, что важно второй половинке. Для этого Стрельцам понадобится много сил и терпения. Следуя семи важным правилам, эти люди смогут обрести энергию, необходимую для проявления любви или для ее поисков.

Козерог

Эта неделя идеально подходит для поисков второй половинки. Три техники привлечения любви помогут Козерогам быстрее найти свое счастье. Всем тем, кто находится в отношениях, можно попытаться перевести их на новый уровень. Эта неделя благоприятна для планирования свадьбы, знакомства с родителями любимого человека, любовных признаний.

Водолей

Одинокие Водолеи на этой неделе могут изменить свои вкусам и увлечься тем, кого раньше точно обошли бы стороной. Возможна резкая перемена взглядов, которая откроет перед ними новые возможности. Стоит проявлять толику осторожности, анализируя характер новых людей при помощи физиогномики. Это поможет обойти стороной разочарования. Семейным представителям Знака астрологи советуют идти на компромиссы.

Рыбы

Рыбам для того, чтобы сохранять и приумножать свою энергию, стоит находиться поближе к источникам силы. Неделя с 18 по 24 число подходит для радикальных перемен, поэтому можно начать жить с любимым человеком под одной крышей, перевести отношения на новый уровень. Другого шанса в ближайшее время может не представиться. Активные планеты высветят все недостатки и проблемы в отношениях.