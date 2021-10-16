Лунный день сегодня 16 октября 2021 года

Вадим Карасев

Начинается новый день, но мы не знаем, каким именно он станет для каждого из нас. Астрологи рассказали все о влиянии Луны и о том, что вам стоит сделать, чтобы достичь успеха в каждой из сфер.

События, которые будут происходить сегодня, скорее всего, забудутся очень быстро. Именно поэтому не стоит относиться ко всему происходящему слишком серьезно. Большие проблемы ждут сегодня слишком чувствительных людей с ранимой психикой. Пользуйтесь пятью способами укрепления энергетики, чтобы не переживать по мелочам.

Фаза Луны: начинается 10 лунный день. Растущая Луна находится в Знаке Рыб. Стихия Воды плохо сочетается с ночным светилом в такой фазе, поэтому не стоит ждать, что все проблемы уйдут самостоятельно. Возможно, что судьба сегодня поставит нас перед выбором.

Магнитные бури 16 октября: магнитных бурь в этот день не ожидается.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

оптимизм;сосредоточенность;ответственность;духовные поиски;общение с близкими.пренебрежение правилами;невнимательность за рулем;перфекционизм;ревность.

Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют отказаться от спешки, уделив время себе, своим родным и близким. Лучшие занятия по дому сегодня — приготовление пищи, перестановка мебели. Очень важно беречь домашний уют. Не стоит браться за ремонт, покупку новой мебели, генеральную уборку. Все это не даст вам нормально отдохнуть, а сегодня лучше как раз релаксировать и не думать о делах, даже тех, которые приносят вам удовольствие. Экономьте свои силы.

Что надеть в эту субботу

Астрологи советуют обратить внимание на классический стиль. Строгие платья, сдержанные костюмы, простота и элегантность — это то, что нужно. Также можно сделать акцент на мягкой одежде серого или темно-синего цвета. Это поможет подружиться с Луной и соответствовать водной стихии.

Из камней-талисманов астрологи рекомендуют отдавать предпочтение оберегам: обсидиану, алмазу. Эти камни укрепят ваше биополе и уберегут от токсичных людей, финансовых и других проблем. Лучше всего они будут сочетаться с энергетикой украшений из серебра.

Финансы и работа в 10 лунный день

Астрологи не советуют сегодня давать старт новым проектам, с головой уходить в дела. Луна лишит нас трезвой оценки происходящего, поэтому лучше не давать обещаний заказчикам и начальству. Опасно также идти против правил, нарушать закон. Если вам придется выйти на работу, вашими помощниками станут спокойствие, размеренность и сосредоточенность.





Не исключены сегодня денежные потери. От шопинга лучше отказаться, если вам не нужно купить что-то срочно. Если будут вынужденные крупные траты, воспользуйтесь помощью талисманов для удачных покупок. Если захочется себя побаловать чем-то, не торопитесь отдавать за это деньги. Обдумайте все хорошенько.

Любовь и отношения 16 октября

Астрологи советуют внимательно следить за своими словами и действиями. На растущей Луне в Рыбах нам всем нужно держать себя в руках. Возможно, кто-то попытается спровоцировать вас или задеть, но не нужно поддаваться на провокации. Умение управлять эмоциями и оставаться спокойными — ваш главный козырь.

Держитесь ближе к родственникам и друзьям — особенно тем из них, кто полон оптимизма. Помните, что даже прочные отношения сегодня могут дать трещину. Самой главной причиной может стать негатив, порожденный ревностью. Самое лучшее решение — отложить серьезный разговор на другой день.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Это подходящий день, чтобы поставить точку, отказаться от чего-то, что действует на вас негативно: прекратить токсичные отношения, начать борьбу с вредной привычкой, внутренними проблемами. Не заставляйте себя слушать ненужную критику в свой адрес. Не позволяйте никому снижать вашу самооценку.

Астрологи советуют сегодня заняться собой как в духовном, так и физическом плане. Спорт будет полезен, но только в умеренных количествах. Можно делать растяжку, гулять, посещать бассейн, заниматься йогой. Занимайтесь всем этим в хорошем расположении духа, иначе все пойдет насмарку.