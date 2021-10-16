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Лунный день сегодня 16 октября 2021 года

Лунный день сегодня 16 октября 2021 года

Начинается новый день, но мы не знаем, каким именно он станет для каждого из нас. Астрологи рассказали все о влиянии Луны и о том, что вам стоит сделать, чтобы достичь успеха в каждой из сфер.


События, которые будут происходить сегодня, скорее всего, забудутся очень быстро. Именно поэтому не стоит относиться ко всему происходящему слишком серьезно. Большие проблемы ждут сегодня слишком чувствительных людей с ранимой психикой. Пользуйтесь пятью способами укрепления энергетики, чтобы не переживать по мелочам.

Фаза Луны: начинается 10 лунный день. Растущая Луна находится в Знаке Рыб. Стихия Воды плохо сочетается с ночным светилом в такой фазе, поэтому не стоит ждать, что все проблемы уйдут самостоятельно. Возможно, что судьба сегодня поставит нас перед выбором.

Магнитные бури 16 октября: магнитных бурь в этот день не ожидается.

Что принесет удачу сегодня


оптимизм;
сосредоточенность;
ответственность;
духовные поиски;
общение с близкими.

Что отпугнет успех в этот день


пренебрежение правилами;
невнимательность за рулем;
перфекционизм;
ревность.

Домашние дела по лунному календарю

Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют отказаться от спешки, уделив время себе, своим родным и близким. Лучшие занятия по дому сегодня — приготовление пищи, перестановка мебели. Очень важно беречь домашний уют. Не стоит браться за ремонт, покупку новой мебели, генеральную уборку. Все это не даст вам нормально отдохнуть, а сегодня лучше как раз релаксировать и не думать о делах, даже тех, которые приносят вам удовольствие. Экономьте свои силы.

Что надеть в эту субботу

Астрологи советуют обратить внимание на классический стиль. Строгие платья, сдержанные костюмы, простота и элегантность — это то, что нужно. Также можно сделать акцент на мягкой одежде серого или темно-синего цвета. Это поможет подружиться с Луной и соответствовать водной стихии.


Из камней-талисманов астрологи рекомендуют отдавать предпочтение оберегам: обсидиану, алмазу. Эти камни укрепят ваше биополе и уберегут от токсичных людей, финансовых и других проблем. Лучше всего они будут сочетаться с энергетикой украшений из серебра.

Финансы и работа в 10 лунный день

Астрологи не советуют сегодня давать старт новым проектам, с головой уходить в дела. Луна лишит нас трезвой оценки происходящего, поэтому лучше не давать обещаний заказчикам и начальству. Опасно также идти против правил, нарушать закон. Если вам придется выйти на работу, вашими помощниками станут спокойствие, размеренность и сосредоточенность.


Не исключены сегодня денежные потери. От шопинга лучше отказаться, если вам не нужно купить что-то срочно. Если будут вынужденные крупные траты, воспользуйтесь помощью талисманов для удачных покупок. Если захочется себя побаловать чем-то, не торопитесь отдавать за это деньги. Обдумайте все хорошенько.

Любовь и отношения 16 октября

Астрологи советуют внимательно следить за своими словами и действиями. На растущей Луне в Рыбах нам всем нужно держать себя в руках. Возможно, кто-то попытается спровоцировать вас или задеть, но не нужно поддаваться на провокации. Умение управлять эмоциями и оставаться спокойными — ваш главный козырь.

Держитесь ближе к родственникам и друзьям — особенно тем из них, кто полон оптимизма. Помните, что даже прочные отношения сегодня могут дать трещину. Самой главной причиной может стать негатив, порожденный ревностью. Самое лучшее решение — отложить серьезный разговор на другой день.

Настроение и здоровье по лунному календарю


Это подходящий день, чтобы поставить точку, отказаться от чего-то, что действует на вас негативно: прекратить токсичные отношения, начать борьбу с вредной привычкой, внутренними проблемами. Не заставляйте себя слушать ненужную критику в свой адрес. Не позволяйте никому снижать вашу самооценку.

Астрологи советуют сегодня заняться собой как в духовном, так и физическом плане. Спорт будет полезен, но только в умеренных количествах. Можно делать растяжку, гулять, посещать бассейн, заниматься йогой. Занимайтесь всем этим в хорошем расположении духа, иначе все пойдет насмарку.

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По материалам: dailyhoro.ru

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