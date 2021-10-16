Минтранс и МВД разработают ПДД для электросамокатов

Вадим Карасев

Министерства внутренних дел и транспорта России создадут специальные правила дорожного движения для электросамокатов. Ввиду распространения этого вида транспорта, в постановление правительства "О правилах дорожного движения" 1993 года должны быть внесены правки.

Ключевой проблемой остается отсутствие в российском законодательстве определения средств индивидуальной мобильности (СИМ), что мешает внести их в ПДД. Предлагается использовать следующую формулировку:

Средство индивидуальной мобильности – транспортное средство, имеющее одно или несколько колес (роликов), предназначенное для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя (двигателей).

Как сообщает РИА Новости, к таким средствам могут отнести не только электросамокаты, но и гироскутеры, моноколеса и скейтборды с электромоторами. Скорость для них ограничат 25 км/ч, а масса транспортного средства, имеющего право двигаться по пешеходным дорожкам, не должна будет превышать 35 кг.

Проект правил также предусматривает ограничения для детей: пользоваться СИМ они смогут с семилетнего возраста, но в сопровождении взрослых и только по тротуарам и велопешеходным дорожкам. Россиянам старше 14 лет разрешат выезжать на обочины дорог и правый край проезжей части, но только если рядом нет тротуара и при ограничении скорости движения до 60 км/ч.

Предложено ввести три новых дорожных знака – запрет движения на СИМ и таблички "Лица, использующие для передвижения средства индивидуальной мобильности" и "Кроме лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности".

Ruposters писал, что в конце лета в Ростове завели уголовное дело за пьяное вождение электросамоката. Для россиянина, ставшего его фигурантом, это уже второй подобный эпизод в биографии, поэтому теперь ему грозит до двух лет тюрьмы.

Только за первые шесть месяцев 2021 года в России было зафиксировано 180 ДТП с электросамокатами и прочими средствами индивидуальной мобильности. В них пострадало 188 человек, 5 граждан погибло.