Минздрав утвердил список бесплатных лекарств для перенесших инсульт и инфаркт

00:17 Автор: Жанна Звягина

Министерство здравоохранения утвердило перечень бесплатных лекарств для перенесших инсульт или инфаркт пациентов. Соответствующий приказ за подписью главы ведомства Михаила Мурашко опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

В утвержденный список вошли 23 лекарства. Согласно документу, препараты будут применяться в амбулаторных условиях «лицами, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний».

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В августе председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о продлении до двух лет лекарственного обеспечения граждан, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний. Для этой меры поддержки в бюджете заложено 10 миллиардов рублей.

Ранее Комитет Совета Федерации по социальной политике предложил включить ишемическую болезнь сердца и хроническую сердечную недостаточность в список болезней, при которых после выписки из стационара выдают бесплатные лекарства.

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