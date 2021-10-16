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МКС потерялась в пространстве во время теста российского корабля

МКС потерялась в пространстве во время теста российского корабля

Международная космическая станция на некоторое время потеряла ориентацию в пространстве из-за тестирования двигателя российского корабля "Союз МС-18", на котором через пару дней должен вернуться на Землю киноэкипаж. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на переговоры станции с ЦУП, транслируемые NASA.

Космонавт Антон Шкаплеров уточнил, что получил соответствующий сигнал с американского сегмента станции.

"Нам пришло аварийное сообщение от коллег — потеря ориентации", — сказал он.

Специалист подмосковного ЦУП подтвердил, что это произошло во время теста системы управления движением (СУД) "Союза". Для перевода станции в штатную ориентацию были включены двигатели российского сегмента, отметили в Хьюстоне. Ориентация станции в итоге была восстановлена. В "Роскосмосе" уточнили, что эта ситуация не несла угрозы для экипажа.

17 октября на корабле "Союз-18" должны вернуться на Землю космонавт Олег Новицкий и участники первого в истории киноэкипажа — режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. Они отправились на МКС 5 октября, чтобы снять несколько сцен фильма "Вызов".

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По материалам: uposters.ru

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