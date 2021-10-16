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На Кубани станет меньше мигрантов-строителей

На Кубани станет меньше мигрантов-строителей

Тема: Постановления правительства


00:07  Автор: Марина Третьякова



Правительство ввело ограничение на привлечение гастарбайтеров в строительную отрасль в Краснодарском крае. Это следует из постановления о допустимой доле иностранных работников, которые могут трудиться в разных сферах бизнеса в 2022 году. Документ вступает в силу 16 октября.

Подобные лимиты Правительство утверждает каждый год. Согласно документу, в следующем году в Краснодарском крае в штате строительных компаний может трудиться только 60 процентов мигрантов, остальные должны быть гражданами России.

Ещё одна новация ждёт Астраханскую область — для неё в 2022 году будут сняты ограничения по найму мигрантов для выращивания овощей. В остальных регионах в коллективах овощеводов может быть не больше половины людей с иностранными паспортами.

Остальные квоты сохранились на уровне текущего года. Так, в Дагестане квота на иностранных строителей составит 50 процентов, в остальных регионах — 80 процентов. По-прежнему без ограничений смогут нанимать мигрантов застройщики в Москве, Бурятии и Амурской области.


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Пятидесятипроцентные квоты сохранили для лесоводства, обработки древесины, торговли древесным сырьём и пиломатериалами. В сфере управления недвижимостью и уборки зданий и улиц хотя бы треть работников должны иметь российское гражданство.

В спортивной отрасли квота — 25 процентов, в сфере грузовых и пассажирских перевозок — 24 процента. Среди работников алкогольных и табачных магазинов иностранцев может быть 15 процентов. Останется в силе запрет на работу иностранцев в аптеках, палатках и вне магазинов.

 

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в октябре.



#мигранты #работа


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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