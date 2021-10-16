"Находится на аппарате ИВЛ в глубочайшем кризисе": Разин о состоянии Александра Серова

Вадим Карасев

Накануне стало известно, что 67-летний Александр Серов попал в реанимацию одной из московских больниц, заразившись коронавирусом. Продюсер "Ласкового мая" Андрея Разин откровенно рассказал о состоянии артиста, сообщает Teleprogramma.pro.

По признанию Андрея Разина, он сильно переживает за состояние здоровья исполнителя Александра Серова.



Сейчас он находится в реанимации с почти 80%-м поражением легких. Он находится на аппарате ИВЛ в глубочайшем кризисе. Я молю Бога, чтобы Саша справился с этой болезнью.

При этом Андрей Разин призвал своих подписчиков в инстаграме прививаться от коронавируса.

Это еще раз напоминает о том, что непривитые люди тяжело переносят эту болезнь. Будем молиться за Сашу. Надеюсь, что все обойдется. Саша, держись, мы с тобой!

Продюсер "Ласкового мая" напомнил, что они с Александром Серовым вмести дебютировали на телевидении в 1985 году в "Утренней почте".

У Александра Серова развилась дыхательная недостаточность второй степени, сообщала накануне Lenta.ru. По данным издания, недуг певца осложняется сахарным диабетом, который перешел в состояние декомпенсации. Артист по-прежнему находится в реанимации, где дышит через кислородную маску, лечась антибиотиками и гормонами, отмечает источник.



Александр Серов пребывает в ясном сознании, но любая активность у него вызывает одышку, при этом возник риск развития осложнений в сердечно-сосудистой системе, пишут СМИ.



В то же время "Рен ТВ" сообщает, что Александра Серова, возможно, будут вводить через определенное время в искусственную кому, кроме того, певца могут перевести на аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

Стоит отметить, ЭКМО применяется при случаях острой или тяжелой дыхательной недостаточности, чтобы насыщать организм кислородом через кровь.

По данным СМИ, состояние Александра Серова является стабильно тяжелым, при этом у него отрицательная динамика, а оба легких артиста поражены на 60% и 75% соответственно.

Время от времени Александра Серова помещают под ИВЛ, однако иногда исполнитель дышит сам, пишет источник.



Как писал NEWSTES, ранее Крутой призвал молиться и "поставить свечу" за попавшего в реанимацию Серова.