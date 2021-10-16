Наполовину испорченную картину Бэнкси продали за рекордные для художника $25 млн

Вадим Карасев

Картина Бэнкси "Любовь в мусорном баке" продана на аукционе Sotheby's за рекордную для художника сумму в £18,58 млн (около $25,4 млн), сообщается на сайте аукциона.

Изначально произведение называлось "Девочка с воздушным шаром" и было продано Sothebyʼs в октябре 2018 года за £1 млн. Сразу после окончания торгов рисунок стал уничтожаться встроенным в рамку шредером, который активировал сам Бэнкси. Механизм успел разрезать половину картины, после чего по неизвестным причинам остановился. Новая владелица не стала аннулировать покупку, но переименовала ее в "Любовь в мусорном баке".

До этого самой дорогой работой Бэнкси была картина о медсестре-супергероине, она была продана на торгах в марте 2021 года за £16,8 млн.

