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Новак прокомментировал планы Украины подписать с Россией новый контракт на транзит

Новак прокомментировал планы Украины подписать с Россией новый контракт на транзит

Заместитель председателя Правительства России Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели прокомментировал планы Украины о подписании с Москвой нового контракта на транзит газа. По его словам, выглядит это странно.

Новак напомнил, что до окончания действующих договоренностей осталось еще более трех лет.

"У нас был заключен контракт до конца 2024 года. Сейчас рано об этом говорить, потому что еще более трех с половиной лет до исполнения этого контракта", — сказал вице-премьер.

Сейчас российская сторона предварительно консультируется с Германией, которая может выступить посредником при заключении в 2024 году нового транзитного договора. По словам заместителя главы кабмина, выводить эти переговоры в публичную плоскость тоже еще рано.

Как сообщал Ruposters, ранее на Украине призвали готовиться к зимнему "реваншу Путина". Бывший заместитель главы МИД Константин Елисеев считает, что Евросоюз не может предложить решение вопроса энергобезопасности страны и властям стоит готовиться к непростому зимнему периоду.

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По материалам: uposters.ru

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