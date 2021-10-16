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Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 16 октября 2021 года

Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 16 октября 2021 года

Нумерологический прогноз поможет вам узнать, что приготовили нам числа в эту субботу. Если вы хотите, чтобы день прошел успешно, не обходите стороной простые рекомендации экспертов.


Наступает 289 по счету день года. Забегая вперед, стоит сказать, что сегодня нас ожидает много ярких эмоций. Старайтесь не допускать ошибок и совершать только обдуманные шаги, а также пребывать в тонусе, чтобы справляться с любыми преградами на пути.

Число-покровитель 16 октября 2021 года

Чтобы узнать, под покровительством какого числа пройдет шестой день недели, нужно произвести простейшие расчеты: сложить все цифры даты и прибавить к полученному результату число 6. 1+6+1+0+2+0+2+1+6=19. 1+9=10. 1+0=1.

Это день правления Единицы. Данное число эксперты называют числом первооткрывателей. Сегодня можно начинать новые дела, заниматься работой, решением бытовых проблем. Единица дарит свободу выбора. Она сделает многих из нас более ответственными, сильными ментально. При желании можно совершать покупки, вкладывать средства в развитие бизнеса. Главный символ дня — чистый лист бумаги, олицетворяющий собой возможность переписать настоящее и будущее. Сила Единицы на нашей стороне.



События 16 октября из прошлого

16 октября 1618 года произошло Могилевское восстание. Старайтесь не провоцировать людей на негатив. Это может стать причиной больших проблем.

16 октября 1907 года был подписан петербургский секретный договор России и Германии. Сегодня ваши враги могут договориться у вас за спиной о союзничестве, объединив усилия против вас. Нумерологи советуют быть осторожнее, чтобы не наживать новых недоброжелателей.

16 октября 1923 года — день получения патента на самозаводящиеся часы. Единица поможет вам преуспеть в том, что вы умеете делать лучше всего.

16 октября 1956 года была совершена первая успешная аварийная посадка авиалайнера на воду. Если чудо и возможно, то не по причине большой удачи, а из-за вашего мастерства и упорства.

16 октября 1982 года в окрестностях Земли появилась комета Галлея. Кометы — вестники перемен, так что ждите сегодня позитивных изменений.


Советы нумерологов на эту субботу

Это идеальное время для физических нагрузок. Единица очень любит, когда люди занимаются спортом, много ходят.

Также сегодня полезно отправлять в дальнюю дорогу. Это идеальный день для посещения новых стран, городов и даже неизведанных мест в родном населенном пункте.

Число 1 не любит неоправданных рисков. Если придется делать выбор, то лучше выбирать наименьшее из зол.

Это идеальный день для романтики, свиданий, мимолетных романов. Не бойтесь показывать людям себя во всей красе демонстрировать силу ума, находчивость. Это намного важнее, чем внешность.

Талисманы удачи на 16 октября

Золотые украшения. Золото — лучший помощник в любых делах. Изделия из этого металла, особенно нагрудные, повышают продуктивность, мотивацию.

Красный цвет в одежде. Этот оттенок поможет преодолеть все препятствия на пути. Не бойтесь создавать броский и яркий образ. Это пойдет вам на пользу, особенно если день обещает быть динамичным. Если вы собираетесь посвятить его отдыху, лучше отказаться от красного оттенка в пользу черного.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

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