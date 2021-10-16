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"Он был смущен и раздражен": принц Уильям рассказал, как его сын принц Джордж занимался уборкой мусора

"Он был смущен и раздражен": принц Уильям рассказал, как его сын принц Джордж занимался уборкой мусора

39-летний принц Уильям активно работает над проблемой охраны природы и выражает большую озабоченность младшим поколением. Во время интервью BBC герцог Кембриджский рассказал, что и их с Кейт Миддлтон старший сын, восьмилетний принц Джордж, уже понимает, в каком плачевном состоянии находится наша планета.

Принц Уильям рассказал, что его сын занимался в школе уборкой мусора, и этот опыт его сильно озадачил.

Он был раздражен тем фактом, что, собрав мусор, на следующий день они в школе прошли тот же маршрут и увидели, что мусор опять там появился. Он пытался понять, как и откуда он взялся. Он спросил: "Мы же все убрали? Почему мусор не исчез?"

— поделился принц Уильям.


Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми

Герцог Кембриджский добавил, что, если через 30 лет его старший сын будет говорить о том же, о чем он говорит сейчас, это будет настоящей катастрофой.

К тому времени будет уже слишком поздно,

— добавил Уильям.

Он также отметил, что стал уделять проблеме сохранности окружающей среды гораздо больше внимания, когда сам стал отцом.

Я хочу, чтобы то, чем я наслаждался, — жизнь на свежем воздухе, природа — было доступно для моих и вообще для всех детей,

— заключил он.



Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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