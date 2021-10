Она вернулась: Адель выпустила первый за шесть лет сингл и клип на него

Вадим Карасев

Сегодня 33-летняя Адель представила первую после шестилетнего перерыва в творчестве песню Easy On Me ("Будь со мной помягче") и клип на нее — песня посвящена разводу певицы, который она пережила в 2019 году. Этот сингл вышел за месяц до официального релиза третьего студийного альбома певицы под названием "30", в который, помимо этой песни, вошло еще 11 новых треков. Выход пластинки запланирован на 19 ноября.

Режиссером нового пятиминутного музыкального видео выступил известный канадский кинорежиссер и обладатель восьми наград Каннского кинофестиваля Ксавье Долан. Раньше он уже снимал Адель клип на ее хит 2015 года Hello. Меньше чем за сутки новый клип певицы на песню Easy On Me посмотрело уже почти 19 миллионов пользователей YouTube со всего мира. В новом сингле Адель обращается к бывшему супругу, а также к их девятилетнему сыну Анджело и пытается объяснить маленькому мальчику, почему они с его отцом больше не могут быть вместе.





Сюжет нового музыкального видео Адель возвращает к событиям, произошедшим в клипе Hello (в том ролике героиня клипа возвращается в свой старый дом и ностальгирует по прошлым отношениям). Певица опять появляется в том же доме в Квебеке, однако на этот раз продает и покидает его. Перед тем как навсегда покинуть родные стены, Адель долго смотрит в окно, а потом с небольшим чемоданом уезжает на автомобиле.





Адель в клипе на песню Easy On Me

















По пути Адель внимательно вглядывается в до боли знакомые места и прощается с прошлым. Еще одним символом прощания в клипе служит резкая смена черно-белой картинки на цветную: в один миг все в кадре окрашивается в яркие цвета, что служит намеком на то, что жизнь продолжается и начинается с чистого листа.













В сети бурно отреагировали на выход первого за шесть лет сингла Адель. Многие сразу же принялись делать забавные мемы, в которых высмеивали тот факт, что так долго ждали камбэка певицы, что даже успели постареть за это время. Шутили поклонники и над тем, что одним только выходом своего третьего альбома "30", по традиции названного по возрасту, Адель после долгого затишья одним махом затмит всю музыкальную индустрию.









"Я в 2015 году. Я в 2021 году".





"Адель выпускает свой новый альбом: Адель — музыкальная индустрия".





"Примерно так я выгляжу после прослушивания нового сингла Адель".





"Адель заставила меня скучать по людям, которых я даже никогда не встречал".





"Тейлор Свифт и Адель рассказывают мне свои жизненные истории — в то время я".

За шесть лет перерыва в карьере Адель в ее личной жизни произошло много изменений. В 2017 году она вышла замуж за отца своего сына Анжело (он родился в 2012-м), бизнесмена Саймона Конекки, через два года пара объявила о разводе. После расставания с мужем певица надолго пропала с радаров и не выходила в свет. Свой новый альбом "30" Адель начала записывать как раз в этот непростой для себя период жизни и выплеснула туда всю боль и разочарование от развода.





В течение первого года после развода Адель сбросила почти 45 килограммов. Некоторые связывали такие кардинальные перемены во внешности со стрессом на фоне расставания. Сама же певица позже объяснила, что на самом деле похудела по медицинским показаниям и исключительно ради сына.

Этим летом в прессе появились слухи о новом романе Адель с 39-летним американским спортивным агентом Ричем Полом. Долгое время певица не давала никаких комментариев на этот счет, а незадолго до выхода третьего альбома все же подтвердила отношения с Полом. В своем первом за пять лет интервью Адель призналась, что очень счастлива рядом с Ричем.





У меня были свидания до Рича, но парни ненавидели это. Для них было стрессом, когда их видели на улице со мной. В то время как его это совсем не смущает. Он прекрасен. Он чертовски забавный и умный,

— рассказала о новом возлюбленном Адель.

Рич Пол и Адель