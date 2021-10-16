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Ритуалы с опавшими листьями на избавление от неудач

Ритуалы с опавшими листьями на избавление от неудач

В преддверии зимы наступает время для ритуалов, направленных на избавление от неудач. Простые и понятные, они помогут попрощаться с проблемами и начать путь к счастью без грустных дум и опасений.


Осень зачастую становится временем, когда одолевают грустные мысли. Справиться с ними помогут прогулки по паркам с их яркой листвой и еще пригревающими солнечными лучами. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют сделать каждую прогулку полезной для своего будущего, и с помощью листвы избавиться от неудач и проблем.

1. Во время прогулки встают под дерево, бережно встряхивают ветки и приговаривают: «Листья осыпаются, навеки в земле остаются, новому путь дают. Так и неудачи мои с листьями на землю упадут, в вечность канут, меня больше не достанут». После этого дерево благодарят и повязывают на ветку.

2. Избавиться от неудач и проблем поможет простой ритуал. Для него нужно найти красивые яркие листья и написать на каждом из них по неприятности, которая мешает счастливой жизни. После этого листья сжигают или закапывают со словами: «Беды из жизни уходят, счастье приходит».

3. В свободное время собирают несколько опавших листьев, подходят к водоему и бросают их по одному в воду, приговаривая: «С бедами прощаюсь, череду неудач закрываю, счастливую жизнь начинаю».

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По материалам: dailyhoro.ru

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