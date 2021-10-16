Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Россия, Израиль и США договорились о встрече глав совбезов

Россия, Израиль и США договорились о встрече глав совбезов

16:41  Автор: Виктория Карташева


Источник: РИА Новости



Россия, Израиль и США договорились провести встречу глав советов безопасности, в рамках которой обсудят Сирию и ситуацию вокруг Ирана. Об этом заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви, пишет РИА Новости.

Он отметил, что Израиль готов принять у себя делегации, однако это ещё не решено. Понимание о дате и месте может появиться после переговоров президента России Владимира Путина и израильского премьер Нафтали Беннета, которые состоятся в Сочи 22 октября.

Глава миссии ООН в Ливане призвал не допустить нового витка напряжённости с Израилем


«На данном этапе есть только договоренность и понимание, что это (встреча) пройдет, но когда именно — об этом пока не договорились. Среди тем — Сирия, Иран, другие вопросы ближневосточного региона», — отметил посол.

Ранее глава израильского МИД Израиля Яир Лапид заявил, что Россия, Израиль, и США рассматривают возможность возобновить проведение трёхсторонних консультаций на уровне глав советов безопасности.  

В августе Министр обороны Израиля Бенни Ганц заявил, что Тель-Авив готов нанести удар по Ирану в ответ на действия Тегерана в Персидском заливе.



#США #международные отношения


224
# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Минтранс и МВД разработают ПДД для электросамокатов
Минтранс и МВД разработают ПДД для электросамокатов
Через год после свадьбы молодая жена Шона Пенна подала документы на развод с актером
Через год после свадьбы молодая жена Шона Пенна подала документы на
Китайские ученые свыше месяца фиксируют загадочные сигналы из космоса
Китайские ученые свыше месяца фиксируют загадочные сигналы из космоса
Битва платьев: Аня Чиповская против Анастасии Уколовой
Битва платьев: Аня Чиповская против Анастасии Уколовой
Власти Японии допустили, что будут атаковать первыми
Власти Японии допустили, что будут атаковать первыми
Вышиваем счастье: простой ритуал с нитками и иголкой
Вышиваем счастье: простой ритуал с нитками и иголкой
Будьте моим мужем: 10 звездных пар, в которых предложение делала девушка
Будьте моим мужем: 10 звездных пар, в которых предложение делала
Старшая дочь Владимира Путина Мария Воронцова выступила на Евразийском женском форуме
Старшая дочь Владимира Путина Мария Воронцова выступила на
Сербия требует у России снизить цену на газ
Сербия требует у России снизить цену на газ
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 16 октября 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 16 октября 2021 года
Модная битва: Настя Ивлеева против Бейонсе
Модная битва: Настя Ивлеева против Бейонсе
В правительстве задумали пересадить чиновников на электромобили
В правительстве задумали пересадить чиновников на электромобили

Топ на сегодня

Корабль Тихоокеанского флота вытеснил из российских вод американский эсминец: опубликовано видео
Корабль Тихоокеанского флота вытеснил из российских вод американский
На форуме «Ориентиры детства 3.0» обсудят развитие дошкольного образования
На форуме «Ориентиры детства 3.0» обсудят развитие дошкольного
Поклонники Кристины Асмус вычислили ее нового бойфренда
Поклонники Кристины Асмус вычислили ее нового бойфренда
В Москве откроют еще 30 пунктов экспресс-тестирования на COVID-19
В Москве откроют еще 30 пунктов экспресс-тестирования на COVID-19
Осень начинается с обуви: 6 правил, как выбрать идеальную пару
Осень начинается с обуви: 6 правил, как выбрать идеальную пару

Еще по теме

Премьер Израиля раскрыл подробности договоренностей с Россией по Сирии
Израиль координируется с Россией, чтобы избегать конфликтов в Сирии
В США подтвердили информацию о сотрудничестве с Израилем по Ирану
В Израиле планируют обсудить с Медведевым экономические вопросы