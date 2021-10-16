Россия, Израиль и США договорились о встрече глав совбезов

16:41 Автор: Виктория Карташева

Источник: РИА Новости

Россия, Израиль и США договорились провести встречу глав советов безопасности, в рамках которой обсудят Сирию и ситуацию вокруг Ирана. Об этом заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви, пишет РИА Новости.

Он отметил, что Израиль готов принять у себя делегации, однако это ещё не решено. Понимание о дате и месте может появиться после переговоров президента России Владимира Путина и израильского премьер Нафтали Беннета, которые состоятся в Сочи 22 октября.

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«На данном этапе есть только договоренность и понимание, что это (встреча) пройдет, но когда именно — об этом пока не договорились. Среди тем — Сирия, Иран, другие вопросы ближневосточного региона», — отметил посол.

Ранее глава израильского МИД Израиля Яир Лапид заявил, что Россия, Израиль, и США рассматривают возможность возобновить проведение трёхсторонних консультаций на уровне глав советов безопасности.

В августе Министр обороны Израиля Бенни Ганц заявил, что Тель-Авив готов нанести удар по Ирану в ответ на действия Тегерана в Персидском заливе.

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