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Российский инженер надел плетёную корзину на башню

Российский инженер надел плетёную корзину на башню

Тема: Год науки и технологий


00:00  Автор: Марина Третьякова



Шуховская башня возле телецентра на Шаболовке — один из семи шедевров русского авангарда и самых узнаваемых сооружений Москвы. Эта ажурная конструкция в форме гиперболоида скоро отметит столетний юбилей. Она стала самым знаменитым примером новаторской технологии, придуманной русским инженером Владимиром Шуховым.

В проекте она должна была быть на 15 метров выше и на 5100 тонн легче Эйфелевой башни, но из-за нехватки ресурсов высоту пришлось уменьшить вдвое. Хотя башни немного похожи, конструкции их принципиально отличаются. Творение французского архитектора Гюстава Эйфеля — необычное по форме, но классическое по сути строение из бетона и металла. Шухов же придумал совершенно новую технологию — сетчатые несущие оболочки, в которых прямолинейные элементы не имеют переломов.

Дебют этой технологии состоялся в 1896 году, когда Владимир Шухов построил восемь гигантских павильонов с сетчатыми перекрытиями и ажурную башню-оболочку для Всероссийской промышленной и художественной выставки в Нижнем Новгороде. Идею такой башни ему подсказала плетёная корзинка в собственном кабинете. После этого по проектам Шухова стали строить маяки, водонапорные станции, линии электропередач и даже корабельные мачты — всего свыше двухсот сетчатых гиперболоидных башен.  


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Но это не единственная его заслуга: он изобрёл пространственные плоские фермы — они применены, например, в здании Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина.  

Шухов внёс вклад и в нефтяную отрасль, став основоположником классической теории нефтепроводов, — он построил первые в России нефтепроводы, изобрёл мазутопровод с подогревом и цилиндрический резервуар для хранения нефти, а также придумал метод подъёма нефти с помощью сжатого воздуха. Большую известность получили паровые котлы его разработки. На Волге Шухов построил первые русские речные танкеры-баржи. В числе его заслуг — разработка крекинг-процесса получения бензина.



#наука #технологии


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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