Саамам и алеутам расскажут, как правильно писать на родном языке

Тема: Постановления правительства

01:07 Автор: Юлия Сапрыгина

Правила утверждения норм языков коренных малочисленных народов России начинают действовать с 16 октября. С этого дня вступает в силу постановление кабмина от 7 октября 2021 года № 1702.

Документ определяет порядок утверждения норм языков коренных малочисленных народов, правил орфографии и пунктуации этих языков.

Этим будет заниматься Межведомственная комиссия по языкам, в которую войдут представители Минпросвещения, Минобрнауки, Федерального агентства по делам национальностей, Российской академии наук, Российской академии образования и объединений коренных малочисленных народов.

Перед утверждением правил будет проводиться их экспертиза РАН, Российской академией образования, вузами и другими организациями, имеющими в своем штате специалистов соответствующего профиля.

Также отмечается, что утвержденные правила будут публиковаться на сайте Минпросвещения или другом официальном ресурсе.

Коренным народам будет проще оформлять льготы

Список коренных малочисленных народов России утвержден кабмином 24 марта 2000 года. В нём — 47 этносов общей численностью около 300 тысяч человек. Они проживают в основном на Крайнем Севере, в Сибири, на Дальнем Востоке и в Дагестане.

Большинство представителей малочисленных народов сохранили национальные языки. Вместе с тем по мнению одного из авторов закона, первого зампреда Комитета Госдумы по делам национальностей Ильдара Гильмутдинова, государство должно обеспечивать необходимые условия для развития и закрепления этих языков, включая его письменные формы.

Законы, вступающие в силу с 16 октября

Отсутствие правил затрудняло сохранение, изучение и использование языка в быту, отметил ранее зампред Комитета Совета Федерации по федеративному устройству и региональной политике, сенатор от Якутии Александр Акимов.

Сенатор также напомнил, что действующее законодательство гарантирует всем народам России независимо от численности равные права на сохранение и всестороннее развитие родных языков.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в октябре.

#коренные народы

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