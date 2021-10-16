Сербия требует у России снизить цену на газ

Вадим Карасев

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что России следует изменить цены на газ для его страны, поскольку предложенная сейчас формула предусматривает стоимость топлива в $790 за тысячу кубометров.

В эфире TV Prva Вучич привел подростности: на 70% цена рассчитывается по биржевой стоимости, на 30% – по нефтяной формуле.

"Кто это будет оплачивать, кто будет платить за это?" – возмутился он и пообещал обсудить это с президентом Владимиром Путиным на встрече 25 ноября.

По словам сербского лидера, для Белграда была бы приемлемой инвертированная формула, где 70% стоимости будут рассчитываться, исходя из цен на нефть, а лишь 30% – по биржевой цене газа. В этом случае тысяча кубометров стоила бы $510, причем на данный момент сербы не могут оплачивать и это.

Идеальный вариант для Вучича – газ за $270 за тысячу кубометров в течение первых шести месяцев следующего года. Глава МИД Сергей Лавров и вице-премьер Юрий Борисов такого варианта напрямую не обещали, но намерены поговорить с Владимиром Путиным и добиться для Сербии "наилучшей цены".

Как сообщал Ruposters, ранее Россия потребовала от НАТО утихомирить радикалов в Косово. Москва решительно осуждает "выходки" властей самопровозглашенной республики, в частности вторжение косовского спецназа 13 октября в районы, населенные сербами.