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Старшая дочь Владимира Путина Мария Воронцова выступила на Евразийском женском форуме

Старшая дочь Владимира Путина Мария Воронцова выступила на Евразийском женском форуме

13 октября в Санкт-Петербурге открылся Евразийский женский форум. Мероприятие проходит раз в три года, на нем обсуждаются роль женщин в современном мире и глобальные проблемы.

Вчера модератором сессии "Изучение ДНК как способ познать себя" стала 36-летняя дочь Владимира Путина от его брака с Людмилой Путиной Мария Воронцова. О том, что девушка является дочерью президента России, в своем инстаграме написал главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, который также опубликовал ее фото.


Мария Воронцова

Мария Воронцова, старшая дочь президента, выступила в Петербурге на женском форуме,

— написал он.

Вопросы о личной жизни Владимир Путин старается обходить стороной и о своих дочерях не рассказывает, так что СМИ в основном пишут о них как о его предполагаемых наследницах. Мария Воронцова окончила факультет фундаментальной медицины МГУ, а затем поступила в аспирантуру Эндокринологического научного центра. Сейчас она является ведущим научным сотрудником Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава и членом президиума Российской ассоциации содействия науке.


Мария Воронцова

Раньше Воронцова носила фамилию Фаассен — она была замужем за голландским бизнесменом Йорритом Фаассеном, от которого родила сына.

От Людмилы Путиной у президента также есть еще одна дочь. Это, предположительно, 35-летняя Екатерина Тихонова. Во всяком случае, СМИ называют ее отцом Владимира Путина. Два года назад Тихонова защитила диссертацию в МГУ на соискание степени кандидата физико-математических наук. Сейчас она руководит фондом "Иннопрактика", который занимается проектом создания научной долины МГУ. Она была замужем за бизнесменом Кириллом Шамаловым, с которым они прожили в браке пять лет. После развода она взяла фамилию Тихонова (у ее бабушки по материнской линии было отчество Тихоновна). Родство с Тихоновой Путин не подтверждает и не опровергает.


Екатерина Тихонова

По некоторым данным, у Владимира Путина, возможно, есть еще одна дочь — 18-летняя Елизавета, матерью которой является акционер банка "Россия" и близкая знакомая президента России Светлана Кривоногих. Об этом в своем расследовании сообщило издание "Проект" (признанное Генпрокуратурой РФ нежелательным в России. — Прим. ред.). Сам Владимир Путин эту информацию не комментировал, а его пресс-секретарь Дмитрий Песков этот материал раскритиковал.

Я склонен относить это к провокационной желтизне, не более того. На серьезный материал это не тянет. Это, конечно, какие-то абсолютно голословные утверждения,— сказал он.



Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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