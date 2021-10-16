Учителям нужно больше мяса, а гипертоникам — кальмаров

Роспотребнадзор составил оптимальное меню для россиян

00:00 Автор: Марина Третьякова

Организация Объединённых Наций ежегодно 16 октября проводит Всемирный день продовольствия. Его цель — призвать не только к борьбе с бедностью и голодом, но и к созданию равного доступа людей к здоровой пище. Ведь в конечном счёте это повышает качество жизни и снижает расходы на медицину. «Парламентская газета» разобралась, какие продукты должны быть в рационе россиян, и доступны ли они.

Фактор здоровья

В России ожирением страдают каждая вторая женщина и каждый третий мужчина, сообщила представитель НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ Наталия Мазурина на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы с ожирением. Слова эксперта процитировал ТАСС.

Кроме того, в нашей стране много людей имеют проблемы с сердечно-сосудистой системой. Как отмечается в докладе Роспотребнадзора об итогах 2020 года, такие болезни стабильно остаются основной причиной смертности. И показатели растут. В прошлом году из-за болезней сердца и сосудов скончалось на 11,6 процента россиян больше, чем годом ранее, приводил РБК данные Росстата. На 20 процентов больше людей умерло от болезней нервной системы, на 25,8 процента — от сахарного диабета.

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Причиной возникновения этих заболеваний в 30—50 процентах случаев становится нарушение питания, полагают в Роспотребнадзоре. В июле ведомство составило методические рекомендации о нормах физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для разных групп населения. В документе перечислено, какие вещества, макро- и микроэлементы должны быть в рационе, чтобы россияне были здоровы, активны и долго жили.

Кому устриц?

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, меню большинства жителей России обязательно должно включать овсянку, гречку, свинину и печень — в них содержится витамин В 1 (тиамин). Его дефицит приводит к избыточному набору веса и нарушениям нервной, пищеварительной и сердечно-сосудистой систем. Снижает риск болезней сердца и сосудов витамин К — им богаты зелёные овощи, яблоки, горошек.

Чтобы стабилизировать давление, избежать гипертонии и инсульта, в рацион стоит включить морскую капусту, так как она богата магнием и калием. Оба микроэлемента также содержатся в черносливе, филе кальмаров и скумбрии. А вот на сыры, копчёные колбасы и квашеную капусту лучше не налегать — в них много натрия, избыток которого может вызвать артериальную гипертензию.

Для профилактики сердечных патологий нужно есть продукты, содержащие железо, — печень и почки, гречку, фасоль, горох, чернику. К слову, из-за дефицита железа может быть повышенная утомляемость.

В период пандемии важно включать в обеденное меню печень, морковь, сладкий перец и шпинат — в них есть витамин А, который играет роль в устойчивости организма к инфекциям. Также в работе иммунной системы важны витамины C и D, а значит, в меню обязательно должны быть свежие овощи и фрукты, жирная рыба и яйца. Иммуномодулирующим свойством обладает, кстати, селен — он есть в зерновых и злаковых, рыбе и моллюсках.

Лучшее средство борьбы с холестерином — моллюски, особенно устрицы, так как в них есть хром и ванадий. Хром к тому же снижает чувствительность к инсулину. Его ещё можно получить с коричневым сахаром, сыром и мясом, а ванадий — с грибами, чёрным перцем и петрушкой.

А вот сливочным маслом и салом лучше не увлекаться — в них есть насыщенные жирные кислоты, которые повышают уровень холестерина и приводят к развитию сахарного диабета, ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний. Опасность представляют маргарин, спред, заменители какао и масла — потребляя их в больших количествах, человек рискует умереть от ишемической болезни сердца.





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Важный момент: эксперты всегда указывают, что лучше потреблять пищевые вещества с едой, а не в таблетках в виде витаминно-минеральных комплексов. «Многие думают, что можно поесть дёшево в фастфуде, а потом горстью витаминов загрузиться и компенсировать вред. Но исследования показывают, что эффективность такого рациона намного ниже», — сказала «Парламентской газете» член Национального общества диетологов нутрициолог Ольга Деккер. По её словам, нужно сначала выстроить правильное питание, а потом уже добавлять в пищу биологически активные добавки (БАД) — для усиления эффекта.

Без белка жизнь плоха

Но самое главное — это белки. Без них все полезные элементы просто не принесут своей пользы, отметила Ольга Деккер. «Все витамины и минералы доставляются в клетку только с помощью транспортных белков. Если белка в рационе недостаточно, то польза от витаминов будет минимальна, так как нечем доставлять их в клетки», — пояснила эксперт.

Кроме того, белковая еда позволяет дольше чувствовать сытость, благодаря чему человек реже делает перекусы и экономит на этом деньги, добавила Деккер.

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Идеальные белки с полным набором незаменимых аминокислот содержатся в продукции животного происхождения — мясе, рыбе, молоке, яйцах. Роспотребнадзор уточняет, что в рационе людей с низкой физической активностью должно быть много белка — благодаря термогенному эффекту он снижает риск ожирения. Поэтому для учителей, диспетчеров, программистов, брокеров, чиновников и библиотекарей доля белка в калорийности рациона должна быть 14 процентов, а у слесарей, садовников, строителей и грузчиков — 12 процентов. Правда, в абсолютном выражении у людей умственного труда потребность в белке всё же ниже, уточняется в методических рекомендациях ведомства.

При этом главная причина дефицита белка — экономическая. «Люди стали есть меньше белков. Рыба вообще, по-моему, стала одним из самых дорогих продуктов, хотя в ней самая полезная белковая составляющая. Сокращается и потребление мяса, потому что дорого», — рассказала «Парламентской газете» зампредседателя Комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина. По её словам, в итоге люди переходят на более дешёвые продукты, в которых меньше полезных веществ, а вредных, наоборот, больше.

Цены растут медленно, но верно, и, если оглянуться на десять лет назад, можно увидеть серьёзный рост. Согласно данным Росстата, в 2010 году говядина стоила около 197 рублей за килограмм, а в 2020-м — 361 рубль. С курятиной дела получше: за это время она подорожала со 105 до 145 рублей. Килограмм мороженой рыбы в 2010 году стоил 79 рублей, в прошлом — 181 рубль. Сыры выросли в цене с 263 до 590 рублей, молоко — с 32 до 59 рублей.

Зато картофель за десять лет подорожал всего на 20 копеек, а капуста подешевела на восемь рублей. А вот яблоки прибавили в цене 44 рубля. К сожалению, других овощей и фруктов Росстат в длительной перспективе не отслеживает. А такая роскошь, как устрицы, в официальной статистике вообще не встречается.

Политика должна смотреть на пользу

Роспотребнадзор отмечает, что его рекомендации могут служить научной базой для составления меню в школах, больницах и производственных столовых, а также для регулирования производства и оценки продовольственной безопасности России.

«Продовольственная безопасность — это один из ключевых моментов для сохранения жизни и здоровья людей. Мы то, что мы едим и пьём. Питание должно быть сбалансированное, государство должно это предусматривать при реализации различных программ продовольственного обеспечения», — считает Татьяна Соломатина.

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Отметим, в феврале кабмин утвердил список показателей, которые должны отслеживаться для оценки продбезопасности. В нём учитываются требования здорового питания и баланс белков, жиров и углеводов в ежедневном рационе россиян. Но без перекосов не обошлось. Например, в списке не учтены объёмы производства рыбы и морепродуктов. Не понятно, включены ли в него мясные субпродукты вроде печени и почек. При этом оценка розничной торговли учитывает продажи табачных изделий.

Если говорить об оздоровлении доступных людям продуктов, то одним из приоритетом должен стать тотальный запрет пальмового масла, считает Соломатина. Отметим, пока что Россия только наращивает его импорт. В мае спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что депутаты обсудят с профильными министерствами вопрос об ограничении использования пальмового масла в пищевой продукции.

«Это задача Правительства — принимать ограничительные меры по ввозу пальмового масла в нашу страну. Должны быть огромные акцизы, налоги на ввоз, чтобы это было не выгодно», — полагает Татьяна Соломатина. Пальмовое масло вредно для организма, но весьма удешевляет производство продуктов. Из-за этого производители здоровой еды просто не могут конкурировать с «пальмовыми» соперниками.

Соломатина уверена, что в продовольственной политике во главе угла должны стоять интересы людей и их здоровье, а не экономические факторы. «Тогда ещё и сократятся затраты на лечение людей», — подчеркнула она.

При этом есть и положительные примеры государственной политики. Например, с 2019 года за счёт бюджета обеспечиваются горячим питанием ученики младшей школы. В законодательной базе сделан большой акцент на то, чтобы меню школьников было сбалансированным, вкусным и полезным.

«Наша задача как депутатов — контролировать качество школьных блюд. Хотя меня бы больше удовлетворило, если бы государство кормило за счёт бюджета всех детей, то есть с первого по 11 класс», — поделилась мнением Татьяна Соломатина.

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