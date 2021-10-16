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В ДТП с автобусами в Нижнем Новгороде пострадали 24 человека

В ДТП с автобусами в Нижнем Новгороде пострадали 24 человека

19:26  Автор: Виктория Карташева



В результате столкновения грузовиков и двух автобусов в Нижнем Новгороде пострадали 24 человека. Трое из них госпитализированы, двое находятся в тяжелом состоянии, сообщается на сайте Правительства региона.

Столкновение грузовика и двух автобусов произошло в субботу, 16 октября. По предварительным данным, грузовой автомобиль ГАЗ, выезжая с второстепенной дороги, не уступил дорогу и столкнулся с автобусом ЛиАЗ, который потом столкнулся с ещё одним автобусом. Прокуратура проводит проверку по данному факту.

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«За медицинской помощью обратились 24 человека. Одному пострадавшему помощь оказана на месте, от госпитализации отказался. Несовершеннолетние в ДТП не пострадали, погибших нет», — говорится в сообщении.

По словам министра внутренних дел РФ Владимир Колокольцев на заседании коллегии МВД, за последние 10 лет в России в дорожно-транспортных происшествиях погибли более 220 тысяч человек, свыше двух миллионов пострадали. Он отметил, что каждый день жертвами автомобильных аварий становятся десятки человек, сотни получают ранения или остаются инвалидами.



#происшествия


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По материалам: pnp.ru

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