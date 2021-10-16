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В Москве наркоторговка сдала 13-летнего сына-закладчика, чтобы скостить срок

В Москве наркоторговка сдала 13-летнего сына-закладчика, чтобы скостить срок

В Москве задержали 36-летнюю женщину, которая занималась наркоторговлей, делая закладки в условленных местах. Как сообщает "Комсомольская правда", пытаясь скостить себе срок, она сдала следствию в том числе своего 13-летнего сына.

По данным газеты, подозреваемая сама привела ребенка в "профессию", поэтому срок для нее теперь может лишь увеличиться – существует статья за вовлечение несовершеннолетних в незаконную деятельность.

"Ирина привела сына "в бизнес", и семейным подрядом они делали закладки на территории родного Зеленограда. Крайне удивлённые такими откровениями полицейские, начали проверку по признакам нового уголовного делу в отношении задержанной Ирины – за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность", – говорится в заметке.

Против женщины также расследуют дело по части 4 статьи 228.1 УК о незаконных производстве, сбыте или пересылке наркотических средств в крупном размере. Ей грозит по меньшей мере четыре года в тюрьме.

Как сообщал Ruposters, ранее двое росгвардейцев отправились в колонию за то, что подбросили наркотики школьнику и затем вымогали у него деньги.

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По материалам: uposters.ru

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