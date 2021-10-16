В Москве откроют еще 30 пунктов экспресс-тестирования на COVID-19

Вадим Карасев

30 дополнительных пунктов экспресс-тестирования на COVID-19 откроются в Москве 18 октября. Таким образом, их число вырастет до 50, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Во время посещения центра вакцинации, вновь открытого в ГУМе, градоначальник отметил, что экспресс-тесты появились почти одновременно с ПЦР-тестами, но не использовались широко из-за низкой эффективности. Сегодня же их качество достигло более высокого уровня, эффективность превышает 80%.

"Мы сегодня открыли 20 пунктов в МФЦ, в торговых центрах, и с 18 числа будут открыты еще 30 таким образом, чтобы масштабно охватить население", — уточнил Собянин.

Текущая выявляемость коронавируса при экспресс-тестировании находится на уровне 4%, это "достаточно приличный" показатель, отметил мэр. "Это для любого тестирования высокий процент. Надеюсь, это будет таким эффективным направлением для профилактики ковида", — добавил он.

Собянин призвал непривитых москвичей вакцинироваться и напомнил, что на сегодняшний день это единственный способ защититься от коронавируса.

Ранее экспресс-тестирование на COVID запустили в московских школах.

5 декабря 2020 года в Москве началась программа вакцинации — это самое эффективное средство борьбы с SARS-CoV-2. Получить прививку можно в одном из 119 пунктов на базе городских поликлиник ежедневно с 08:00 до 22:00, а также в частных медцентрах и павильонах "Здоровая Москва". Кроме того, москвичам доступны услуги выездных бригад, которые работают в флагманских офисах "Мои Документы" и общественных местах, список которых представлен на mos.ru. Вакцинация выездными бригадами проводится бесплатно и без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. 22 июля в Москве стартовала программа ревакцинации.