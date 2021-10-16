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В Москве порядка 25 тыс. человек подключились к системе Face Pay

В Москве порядка 25 тыс. человек подключились к системе Face Pay

17:56  Автор: Виктория Карташева



Около 25 тысяч человек в Москве уже подключились к сервису оплаты проезда Face Pay. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

С 15 октября на всех станциях метро Москвы стала доступна система оплаты с помощью распознавания лиц через камеры на турникетах (Face Pay). В 2018 году похожую систему испытывали на автобусах в Санкт-Петербурге. Ожидалось, что нейросеть будет также пересчитывать количество пассажиров в салоне и передавать информацию о загруженности линии в разные часы.

«Всего за один день с момента запуска Face Pay к сервису оплаты «по лицу» присоединились аж 25 тысяч пассажиров метро», — говорится в сообщении.

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Чаще всего сервисом пользовались на станциях «Выставочная», «Комсомольская», «Деловой центр», «Бауманская» и «Проспект Мира».

«По задаче Мэра Москвы мы и дальше продолжим внедрять и развивать бесконтактные способы оплаты проезда, чтобы пассажиры могли выбрать наиболее удобный для себя», — заявил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

Ранее сообщалось, что к 2024 году биометрию планируют ввести на всех видах общественного транспорта.



#Москва #транспорт


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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