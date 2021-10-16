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В Пекине выразили понимание законных интересов Ирана

В Пекине выразили понимание законных интересов Ирана

10:51  Автор: Иван Антонов, Пекин



Китайская сторона разделяет законные интересы Ирана, касающиеся иранской ядерной проблемы, и поддерживает возобновление Совместного всеобъемлющего плана действий по данному вопросу (СВПД). Об этом в ходе телефонного разговора со своим иранским коллегой заявил министр иностранных дел КНР Ван И, сообщается на сайте ведомства.

В вопросе СВПД Пекин готов сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами, подчеркнул министр. Прогресс на этом направлении будет способствовать миру и стабильности в регионе, считает Ван И. 

Главы МИД также обсудили ситуацию в Афганистане. Китайский дипломат приветствовал состоявшуюся первую встречу афганских стран-соседей и выразил надежду на проведение второго раунда переговоров. 

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Помимо этого, Ван И отметил широкие перспективы развития китайско-иранских двусторонних отношений. Он заявил, что Китай со своей стороны приложит максимальные усилия для продвижения всеобъемлющего стратегического партнёрства с Ираном.

Китай готов объединить усилия с Ираном в вопросах противодействия политике силы в международных делах и защищать справедливость на мировой арене, подчеркнул министр.



#Китай


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По материалам: pnp.ru

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