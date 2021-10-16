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В правительстве задумали пересадить чиновников на электромобили

В правительстве задумали пересадить чиновников на электромобили

Вице-премьер Александр Новак во время "Диалога на равных" в рамках форума "Российская энергетическая неделя" поделился идеей пересадить российских чиновников на электромобили в будущем.

Сам он признался, что с радостью бы ездил на электрокаре, но вынужден пользоваться классическим транспортом, который ему положен по должности.

Я с удовольствием бы тоже пересел на электромобиль, но в данном случае я, как член правительства, пользуюсь теми автомобилями, которые предоставляет нам управление делами президента, то есть автопарк, который есть. Но идея хорошая, я надеюсь, что, может быть, в ближайшее время нас пересадят на электромобили.

Он выразил уверенность, что будущее именно за экологичным транспортом, инфраструктуру для которого нужно создавать уже сегодня.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что город уже через 6–7 лет полностью откажется от дизельных автобусов.

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По материалам: uposters.ru

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