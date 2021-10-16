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В России начал работать счетчик вакцинации от COVID-19

В России начал работать счетчик вакцинации от COVID-19

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


13:59  Автор: Виктория Карташева


Источник: ТАСС



На портале стопкоронавирус.рф запущен счетчик вакцинации россиян от коронавируса и тепловая карта по эпидемиологической ситуации в регионах. Об этом сообщила зампредседателя Правительства Татьяна Голикова, передаёт ТАСС.

Так, теперь на сайте будут публиковаться информация о вакцинации и достижении коллективного иммунитета, а также тепловая карта по эпидемиологической ситуации в целом по стране и по отдельным регионам.

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«Данные о вакцинации населения и тепловая карта будут меняться еженедельно исходя из средненедельных данных по заболеваемости по субъектам Российской Федерации и исходя из накопленных недельных данных по вакцинации», — отметила Голикова.

По её словам, тепловая карта позволит россиянам самостоятельно оценивать ситуацию с коронавирусом в своём регионе и принимать решения о путешествиях по другим субъектам России.

Так, цвета на карте обусловлены пятью критериями, которые были установлены специалистами Роспотребнадзора и Минздрава. Так, учитываются заболеваемость на 100 тысяч населения, охват тестированием на 100 тысяч населения, уровень коллективного иммунитет, занятость коек с аппаратами ИВЛ и загруженность коечного фонда пациентами с коронавирусом от норматива.

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Красный цвет означает, что в регионе выявлено более 150 выявленных случаев заболевания COVID-19 на 100 тысяч населения или низкий уровень тестирования. Зелёный цвет свидетельствует об уровне заболеваемости ниже 30 случаев на 100 тысяч населения в среднем за неделю, а также достижении остальных четырёх критериев стабилизации ситуации с коронавирусом.

В субботу, 16 октября, в России зафиксировали новый максимум числа заболевших коронавирусной инфекцией за сутки — 33 208 случаев. Кроме того, Впервые с начала пандемии за сутки зарегистрировано более тысячи смертей от коронавируса — умерли 1 002 человека против 999 днём ранее



#здоровье #здравоохранение #коронавирус

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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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