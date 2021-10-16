Власти Японии допустили, что будут атаковать первыми

Вадим Карасев

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что официальный Токио может отдать войскам приказ нанести превентивный удар по потенциальному противнику. Эта возможность рассматривается с целью "защиты японского населения".

По словам Кисиды, необходимо рассматривать "все реалистичные возможности" в военной сфере. В интервью газете Yomiuri он анонсировал пересмотр национальной оборонной стратегии из-за активного развития технологий сверхзвуковых ракет.



На вопрос о возможности упредительной атаки по ракетным базам вероятного неприятеля глава правительства ответил утвердительно. При этом среди японских политиков такой сценарий в основном расценивается, как крайний вариант при исчерпании иных средств обороны.

Как сообщал Ruposters, ранее новый японский премьер высказался о суверенитете его страны над Курилами. На эти слова впоследствии отреагировали в Кремле.