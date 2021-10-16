Во Владикавказе осужденные устроили беспорядки в колонии

00:50 Автор: Жанна Звягина

Источник: РИА Новости

Во Владикавказе силовики подавили волнения в исправительной колонии №1, сообщает в пятницу РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

Инцидент произошел в исправительном учреждении на улице Карабулакской, дом 1. Колония насчитывает 600 человек.

В УФСИН по Северной Осетии уточнили, что беспорядки спровоцировали двое заключенных. Они попытались дестабилизировать работу учреждения и призвали других заключенных устроить массовые беспорядки. Поддавшись на провокацию, те учинили погром, начали ломать ограждения в жилой зоне, вывели из строя видеокамеры.

Информация о пострадавших уточняется.

По словам уполномоченного по правам человека в Северной Осетии Тамерлана Цгоева, ситуация находится под контролем, колонию оцепили.

При подавлении бунта в таджикской тюрьме погибли более 25 человек

В мае стало известно о планах ФСИН внедрить возможности искусственного интеллекта для контроля за осуждёнными и лицами, выходящими на свободу.

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