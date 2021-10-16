Володин рассказал об уровне вакцинации в Госдуме

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

18:26 Автор: Виктория Карташева

Источник: РИА Новости

Количество депутатов Государственной Думы, которые вакцинированы от коронавируса или уже переболели, составляет 92 процента. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в интервью Дмитрию Киселеву для РИА Новости и программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

Лидерами по вакцинации являются «Единая Россия» и ЛДПР, в этих фракциях не привиты только по пять процентов депутатов. В «Справедливой России — За Правду» не привиты 10 процентов парламентариев, в КПРФ — 18 процентов, во фракции «Новые люди» — 30 процентов.

В Госдуму могут пригласить представителей оперштаба по борьбе с коронавирусом

«Мы обсуждали этот вопрос. Учитывая, что на сегодняшний день 92% депутатов либо вакцинированы, либо переболели и у них есть антитела — высокие показатели», — отметил Володин.

В четверг, 14 октября, он сообщил о 12 депутатах, которые болеют коронавирусной инфекцией. Кроме того, ранее Володин поддержал идею о приглашении на «правительственный час» представителей оперштаба по борьбе с коронавирусом и генерального прокурора.

#коронавирус

Ещё материалы: Вячеслав Володин

850