Вышиваем счастье: простой ритуал с нитками и иголкой

Вадим Карасев

С помощью вышивки можно создать сильный оберег, способный защитить от любых невзгод. Даже тем, кто не занимается рукоделием, под силу провести ритуал, способный привлечь в жизнь счастье и благополучие.

Испокон веков одежду украшали вышивкой, которая носила сакральный смысл. Замысловатые узоры были для всех случаев жизни, и по сей день вышивку используют как оберег от неприятностей, а также как талисман для привлечения удачи. Эксперты сайта рекомендуют провести простой ритуал, с помощью которого удастся пришить к себе счастье на долгие годы.

Как правильно вышивать оберег на счастье

Создать оберег на одежде с помощью вышивки можно в любой день недели, однако при этом нужно соблюсти следующие правила:

приниматься за вышивку в хорошем настроении и самочувствии;не преследовать корыстных помыслов;не желать никому зла;вышивать в светлое время суток.

Такие правила уберегут от неприятностей и позволят создать сильный талисман, притягивающий в жизнь счастье. Во время вышивания узора приговаривают:

«Счастье в свою жизнь приглашаю, крепко к себе пришиваю. Как вышивка будет закончена, так и счастье в жизнь ворвется, в пути не задержится, чужим людям не достанется».

Вышивка не обязательно должна быть произведением искусства. Ее можно делать схематично, набросав узор простым карандашом или мелом. Вышивать можно не только на одежде, но и на отдельном лоскутке, который носят с собой и никому не дают в руки.

Какие узоры привлекают счастье

Клевер. Схематично изображенный листик клевера выполняют зелеными нитками. Иголку перед первым стежком кладут на предмет, олицетворяющий счастливую жизнь, а затем вышивают, сосредоточившись на будущих успехах.

Желудь. Еще один символ счастливой жизни, привлекающий в жизнь не только деньги, но и нужных людей. Такая вышивка поможет принимать мудрые решения и быстро найти путь к счастью.

Подкова. Эта вышивка будет притягивать удачу, которая поможет обойти стороной неприятности и найти дверь, ведущую в счастливое будущее.

Божья коровка. Изображение этого насекомого поможет отпугнуть неурядицы и убережет от любого негатива, способного закрыть двери в счастливое будущее.

Птичка. Этот узор поможет оказаться в нужное время в нужном месте, узнавать новости первыми и грамотно распоряжаться полученной информацией для привлечения в жизнь счастье.