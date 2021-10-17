11 "вкусных" оттенков маникюра для этой осени: пряная тыква, медовая горчица и не только

Вадим Карасев

Осень — это время не только для того, чтобы изменить свой гардероб, но и чтобы пересмотреть привычки в маникюре. В новом сезоне нейл-мастера советуют на время отказаться от ярких и неоновых типично летних цветов и обратить свой взор на более глубокие и насыщенные оттенки лаков для ногтей. На этот раз в тренде сразу несколько "съедобных" цветов: от уютного тыквенного до "вкусного" оттенка какао, а также благородных оливкового и бургунди. Есть и несколько вариантов модного нюда. Все самые актуальные оттенки маникюра Spletnik собрал в новом материале.

Зеленый мох

Зеленый цвет был в моде весь этот год. И если в весенне-летний период мастера по маникюру в основном советовали обращать свое внимание на более яркие оттенки — лаймовые и неоновые, — то осенью и зимой рекомендуют переключиться на насыщенную и глубокую палитру. В ход пойдут лаки цвета зеленого мха, который хорошо смотрится практически со всеми оттенками кожи, а также оттенки оливкового и цвета морских водорослей.





















Пряная тыква

Еще один оттенок маникюра, который перекочевал из летнего сезона в зимний, — это оранжевый. О сочных мандариновых цветах на ближайшие полгода лучше забыть и вместо этого попробовать на ногтях все варианты теплых тонов оранжевого. Маникюр в оттенках пряного тыквенно-апельсинового пирога поднимет настроение даже в самый холодный и дождливый день и обязательно заставит окружающих обратить на вас внимание. Покрытие цвета пряной тыквы на ногтях также идеально дополнит образ на приближающийся Хэллоуин.





















Какао

Вместо того, чтобы мучительно выбирать, в каких оттенках сделать маникюр — в красных или коричневых (оба этих цвета в тренде в этом сезоне!), — попробуйте на ногтях необычный микс этих двух оттенков. Есть в этом красно-коричневом цвете что-то уютное и обволакивающее — словно чашка горячего какао со специями ненастным вечером.





















Розовое золото

Поклонницам нюдового маникюра эксперты в этом сезоне советуют обратить свое внимание на камуфлирующие базы с шиммером. Оттенок розового золота в паре с деликатным и едва уловимым сиянием светоотражающих частиц смотрится на ногтях очень нежно, естественно и благородно.

















Невесомый нюд

Еще один вариант нюда в этом сезоне — маникюр в телесно-кремовых оттенках, который почти сливается с цветом кожи. Такое покрытие создает эффект "лака без лака", благодаря чему руки выглядят очень ухоженно. Еще один несомненный плюс такого маникюра — это то, что его спокойно можно носить по 3—4 недели: из-за того, что оттенок лака почти сливается с кожей на кутикуле, ногти отрастают практически незаметно.





















Бургундское вино

Этот элегантный оттенок бордового не выходит из моды уже много лет — именно его большинство девушек чаще всего выбирают для осеннего маникюра. Хорошая новость: в этом сезоне цвет бургундского вина снова в тренде. Поэтому сейчас самое время записаться к своему мастеру по маникюру и оценить всю палитру рубиново-красных оттенков.

























Горчично-желтый

Очередной "съедобный" оттенок в нашей подборке — это горчично-желтый. Этот цвет главенствует не только в сезонном гардеробе, но и в горячих нейл-трендах. Теплый оттенок желтого также идеально сочетается с опавшей листвой под ногами, а значит, красивые осенние фото в инстаграме с таким маникюром обеспечены!

















Сверкающий металлик

Перламутровые оттенки в маникюре, которые были в тренде в разгар нулевых, возвращаются в этом сезоне! Особенно стильно будет смотреться темно-серое металлическое покрытие с мелкими сверкающими частицами, которые красиво переливаются на солнце. В качестве альтернативы также можно обратить внимание на насыщенно-синие или глубокие изумрудные оттенки — главное, чтобы лак был с мелким шиммером.













Насыщенный красный

Когда из всего многообразия цветов все равно не знаете, что выбрать, — остановитесь на красном. Этой осенью нейл-мастера предлагают отдать предпочтение классическому алому оттенку. Выбрав этот яркий цвет лака, всегда останетесь в выигрыше.













Теплый ягодный

Если же красный кажется слишком скучным и банальным, самое время поэкспериментировать с оттенками малинового. Этот теплый ягодный цвет роскошно смотрится на ногтях и находится на пике популярности в осенне-зимнем сезоне.













Серо-лиловый

Лиловый оттенок был в тренде этим летом, а с приходом осени лишь немного трансформировался. Теперь нейл-мастера советуют красить ногти не в насыщенно-сиреневый цвет, а в его "зимнюю" вариацию с легким подтоном серого.

















Яна Марковская