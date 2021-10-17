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Адель вернулась с первым за 6 лет клипом, набравшим 18 миллионов просмотров за несколько часов

Адель вернулась с первым за 6 лет клипом, набравшим 18 миллионов просмотров за несколько часов

33-летняя певица Адель выпустила видео на песню "Easy on Me" ("Не будь строг со мной") после шести лет молчания. Трек войдет в грядущий альбом артистки "30", премьера которого намечена на 19 ноября, сообщает ТАСС.

В обращении к фанатам Адель заявила, что за время создания альбома она прошла сквозь "лабиринт абсолютного хаоса и внутренних потрясений", но в результате смогла вновь "обрести себя".

Новый клип уже набрал на Youtube 18 миллионов просмотров всего за несколько часов. Режиссером видео является обладатель Гран-при Каннского кинофестиваля Ксавье Долан, ранее снявший для звезды клип "Hello". 

В новой работе Адель покидает заброшенный дом из видео "Hello", отправляясь на автомобиле навстречу новой жизни.

"Я втайне надеялся, что это произойдет. Для меня нет ничего сильнее, чем когда два художника воссоединяются спустя годы, которые они провели порознь. Я изменился, Адель изменилась. Это возможность провозгласить перемены, которые случились в нас обоих, — но при этом мы остались верны всему, что любим. Все как прежде, но все по-новому", — цитирует Долана Pitchfork.

Как писал NEWSTES, ранее Адель обвинили в расизме после шутки о сексе с неграми.

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По материалам: uposters.ru

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