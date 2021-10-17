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Бейонсе и Джей-Зи посетили свадьбу сына самого богатого человека в мире Бернара Арно Александра

Бейонсе и Джей-Зи посетили свадьбу сына самого богатого человека в мире Бернара Арно Александра

Вчера в Венеции состоялась вторая свадьба 29-летнего сына генерального директора компании LVMH и самого богатого человека в мире Бернара Арно Александра и его 29-летней возлюбленной — основательницы французского бренда аксессуаров D'Estrëe Жеральдин Гюйо.

В числе приглашенных оказались 40-летняя Бейонсе и ее 51-летний супруг Джей-Зи.

Для торжества певица выбрала шелковое голубое платье, которое было скрыто под черным пальто, босоножки в тон наряду и блестящую круглую сумочку на ремешке.


Бейонсе и Джей-Зи

Среди гостей были и другие звезды, включая известного музыканта Фаррелла Уильямса. А вот приехали ли на свадьбу брат жениха Антуан Арно и его супруга Наталья Водянова, неизвестно — на снимках папарацци их нет.

Александр Арно — один из пяти детей знаменитого французского бизнесмена. Он, как и два его брата, был рожден во втором браке Бернара Арно. Антуан и его старшая сестра Дельфина родились в первом браке предпринимателя.


О помолвке с возлюбленной Александр Арно, который занимает пост исполнительного вице-президента ювелирного бренда Tiffany & Co., входящего в группу LVMH, объявил в конце прошлого года. Свадьбу с Жеральдин они сыграли в июле в Париже. Церемония была интимной и довольно скромной.

Спустя несколько месяцев они решили отметить торжество с размахом.

С Жеральдин, которая в прошлом году вошла в список Forbes "30 до 30" (в него входят самые успешные представители розничной и интернет-торговли моложе 30 лет), Александр знаком с детства — в инстаграме он писал, что они знают друг друга с 1998 года. Но когда между ними начались романтические отношения, точно неизвестно.

Жеральдин Гюйо окончила знаменитую лондонскую школы искусств Central Saint Martins, а одной из самых знаменитых поклонниц ее бренда является Бейонсе.


Александр Арно и Жеральдин Гюйо



Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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