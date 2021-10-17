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Брючные костюмы, яркие пальто и принты с ностальгией: смотрим новые лукбуки

Брючные костюмы, яркие пальто и принты с ностальгией: смотрим новые лукбуки

В новой подборке смотрим осенне-зимнюю коллекцию с брючными костюмами, стегаными куртками и пальто, а также погружаемся в ностальгию по лету в коллекции будущего сезона.

1.Studio 29

В новом лукбуке бренда характер женщины решили сравнить с природными стихиями — вулканом, молнией, ледником. В коллекцию вошли стеганые куртки, тренчи из экокожи, жилеты, утепленные куртки, пальто и брючные костюмы. Базовыми цветами коллекции стали синий, зеленый, черный, бежевый.

Пальто бренда обойдется в 22 900 рублей, цена на куртки стартует от 9 900 рублей, а на жакеты — от 7 200 рублей.


















2.Red September

Готовимся к зиме, но в душе уже настраиваемся на лето! На этой неделе коллекцию будущего сезона показал российский бренд Red September. Главным вдохновением для дизайнера Ольги Васюковой стали воспоминания о лете, которые у каждого свои, но всем близки и кажутся знакомыми. Так, в некоторых принтах использованы ностальгические снимки ялтинского пляжа 1970-х, а в других — пивные этикетки (ведь будем честны, в жару многие не откажутся охладиться бокальчиком холодного пенного напитка). Лукбук для бренда снял известный фэшн-фотограф Ян Югай.

Цены на брюки у бренда стартуют от 35 тысяч рублей, на юбки — от 30 тысяч.



















Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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