Число новых случаев COVID-19 в России вновь обновило максимум

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Накануне сообщалось о 33 208 новых случаях коронавируса, что являлось максимальным значением с начала пандемии.

11:52 Автор: Юлия Катенёва

Количество новых случаев COVID-19 в России вновь обновило максимум. За сутки выявлено 34 303 новых случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Накануне сообщалось о 33 208 случаях коронавируса, что являлось максимальным значением с начала пандемии. По данным штаба, наибольшее число случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве (6 740), Санкт-Петербурге (3 323, 3) и Московской области (2759). Наименьшее — в Магаданской области - 23, Чукотке - 18, Ненецком автономном округе - 16.

Ребята, правда, коронавирус — это не шутка

При этом за сутки в стране подтверждено 997 смертей пациентов с COVID-19, сутками ранее этот показатель впервые с начала пандемии превысил тысячу (1 002). В Москве за сутки умерли 70 человек с COVID-19, в Санкт-Петербурге - 65, в Краснодарском крае - 39.

Добавляется, что за все время пандемии в стране зарегистрировано 7 992 687 случая заболевания. Темп прироста составляет 0,43%. Всего от коронавируса скончались 223 312 человек.

Ранее в оперативном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России оценивается в 45 процентов. Так, по данным на 15 октября вакцинацию первым компонентом провели 51 миллион раз, вакцинацию полного цикла — 47,5 миллиона раз.





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