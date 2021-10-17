Дочь Билла и Мелинды Гейтс вышла замуж спустя два месяца после развода родителей

Вадим Карасев

Старшая дочь Билла и Мелинды Гейтс 25-летняя Дженнифер вышла замуж за своего 30-летнего возлюбленного Наэля Нассара. Как сообщают западные СМИ, свадьбу пара отмечала два дня. В пятницу влюбленные поженились по мусульманским традициям (Нассар по происхождению египтянин). Тайная церемония состоялась в саду семейного особняка Гейтсов в Северном Салеме, штат Нью-Йорк. А уже в субботу молодожены устроили пышное торжество, на котором присутствовало около 300 гостей.





Наэль Нассар и Дженнифер Гейтс

Свадьба обошлась паре примерно в два миллиона долларов. Специально для торжества на территории поместья была построена специальная оранжерея, где прошел праздничный коктейль.

К алтарю Дженнифер вели ее родители, которые официально развелись в августе после 27 лет брака. Свадебное платье невесты, разработанное знаменитым дизайнером Верой Ванг, было сшито на заказ. А за музыкальное сопровождение в этот день отвечала известная рок-группа Coldplay.

65-летний Билл и 57-летняя Мелинда Гейтс, которые назвали свой брак "безвозвратно разрушенным", впервые были замечены вместе после своего развода. Бывшие супруги смогли сохранить хорошие отношения и продолжают вместе работать в своем благотворительном фонде. Что стало реальной причиной их расставания, пара не сообщила. Однако в сети активно спекулировали на тему того, что у сооснователя Microsoft было несколько романов на стороне. Кроме того, ему приписывали дружбу с финансистом Джеффри Эпштейном, который был обвинен в секс-торговле несовершеннолетними. Их общение Мелинда не одобряла.





О помолвке Дженнифер Гейтс и Наэля Нассара стало известно в январе 2020 года. Предложение руки и сердца Наэль сделал своей возлюбленной во время их зимнего отдыха в горах, где они катались на лыжах.

Прежде чем обручиться, влюбленные встречались несколько лет. И Дженнифер, и Наэль являются выпускниками Стэнфордского университета, где они и познакомились. Также у пары есть общее хобби — они увлекаются верховой ездой (Нассар — профессиональный наездник).





Мариана Панкина