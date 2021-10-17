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Глава Пентагона призовет Грузию и Украину соответствовать требованиям НАТО

Глава Пентагона призовет Грузию и Украину соответствовать требованиям НАТО

19:15  Автор: Юлия Катенёва



Глава Пентагона Ллойд Остин во время визита на Украину и в Грузию призовет государства выполнить требования для членства в НАТО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление американского военного ведомства.

Визит Остина на Украину и Грузию состоится на следующей неделе. Согласно заявлению, в ходе поездки глава Пентагона подчеркнет, что дверь в НАТО открыта, как для Грузии, так и для Украины. Кроме того, Остин призовет страны соответствовать требованиям членства в Североатлантическом альянсе.

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Помимо этого, глава Пентагона также посетит Румынию, которая в заявлении ведомства называется «образцовым союзником». «Румыния делает практически все, что мы только можем попросить от союзника по НАТО, так что у нас будет возможность отметить это и выразить признательность», — указали в Минобороны США.

Остин обсудит с руководством трех стран вопросы безопасности в Черном море, а также встретится с военными США, которые работают с грузинскими, украинскими и румынскими военнослужащими. 


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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил за присутствие блока НАТО в Чёрном море. По словам Зеленского, Киев выступает за укрепление мира и безопасности в регионе. Однако военные угрозы нарастают вокруг украинской территории, в качестве платформы для агрессивных действий используется и Беларусь, считает президент Украины.



#НАТО #международные отношения


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По материалам: pnp.ru

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