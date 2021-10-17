Юлия Пересильд и Клим Шипенко вернулись на Землю с МКС

Вадим Карасев

Сегодня в 7:35 по московскому времени 37-летняя актриса Юлия Пересильд и 38-летний режиссер Клим Шипенко под руководством космонавта Олега Новицкого приземлились недалеко от казахстанского города Жезказган на корабле "Союз МС-18". Космонавт Антон Шкаплеров, который отправился на МКС вместе с киноэкипажем, остался там еще на полгода.По словам актрисы, вернувшись на Землю, она даже испытала грусть — расставаться с космосом ей не хотелось.





Ну, хорошо, прекрасно. Мы сегодня хорошо приземлились. Все было более чем штатно. Олег молодец. С ним не страшно. Я не знаю. У меня на самом деле немножко грустное сегодня настроение, потому что вроде бы нам казалось, что 12 дней — это много, а уже когда все заканчивалось, не хотелось расставаться. Ведь понятно, что это было единожды только,

— рассказала актриса в эфире Первого канала.





Юлия Пересильд, Антон Шкаплеров, Клим Шипенко и экипаж МКС

Встречали киноэкипаж глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

На месте киноэкипажу провели медицинское обследование. Сегодня Пересильд и Шипенко отправятся спецрейсом в Подмосковье. 19 октября они дадут первую пресс-конференцию после своего полета.





Юлия ПересильдКлим Шипенко

В космосе киноэкипаж провел 12 суток. Там Пересильд и Шипенко снимали фильм "Вызов". Он стал первой художественной картиной, съемки которой прошли на МКС. По сценарию фильма женщина-врач проходит экстренную подготовку для полета в космос, чтобы спасти жизнь космонавта, который не может вернуться на Землю по медицинским показаниям.









К полету Пересильд и Шипенко готовились четыре месяца. Их подготовка включала гипоксические тренировки, испытания на центрифуге, вибростенде, ознакомительно-тренировочные полеты на самолете в условиях невесомости, парашютную подготовку и многое другое.





Юлия Пересильд, Антон Шкаплеров и Клим ШипенкоМариана Панкина