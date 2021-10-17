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Кабмин отменил вывозные пошлины на сплавы из железа

Кабмин отменил вывозные пошлины на сплавы из железа

Тема: Постановления правительства


02:07  Автор: Мария Соколова



Правительство отменило вывозные таможенные пошлины на железо в порошке и некоторые сплавы из этого металла. Такое постановление правительства вступает в силу 17 октября.

В документе речь идёт о таможенных пошлинах на товары, которые вывозят из России за пределы государств — участников соглашений о Таможенном союзе. В частности, пересмотрены ставки на ферросплавы. Например, для ферромарганца пошлина составит 5 процентов за тонну, но не менее 49 долларов. Для ферросиликохрома ставка будет тоже 5 процентов, но не меньше 71 доллара за тонну. Для феррохрома минимальная ставка установлена от 57 до 134 долларов за тонну в зависимости от вида сплава.

Также постановление отменяет вывозные пошлины на железо в порошке, ферромолибден, феррониобий, ферровольфрам, ферротитан. При этом новые нормы касаются правоотношений, возникших с 3 сентября 2021 года.

Это решение было принято в ответ на обращения представителей отрасли, и связано с изменением ситуации на внешних рынках, ранее сообщили в Минпромторге.

Законы, вступающие в силу с 17 октября


В конце июня российское правительство утвердило введение на период с 1 августа по 31 декабря 2021 года временные пошлины на экспорт черных и цветных металлов. Это было связано с длительным периодом роста цен на металлы, что препятствовало осуществлению крупных инфраструктурных проектов. Введение временных пошлин позволило смягчить влияние внешних факторов на внутренний рынок, и в октябре наметилась стабилизация цен, например, на чугун и железную руду.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в октябре.



#ЕАЭС #промышленность


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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