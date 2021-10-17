Каким будет 2022 год по славянскому календарю

Вадим Карасев

Новый 2022 году уже не за горами, и править им будет новый покровитель славянского календаря. Снискать его внимание и заручиться поддержкой сможет каждый, если заранее узнает об особенностях его правления.

2021 год прошел под покровительством Кричащего Петуха, а ему на смену придет Златорогий Тур. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с особенностями и характеристиками наступающего года, чтобы провести его удачно и привлечь в жизнь позитивные перемены, оберегая себя и близких от проблем и невзгод.

Общая характеристика 2021 года

В 2022 году под покровительством Тура или Быка на хорошем счету будут те, кто обладает такими качествами, как надежность, стойкость, терпение. Энергетика нового года будет не стабильной, поэтому многим придется бороться с упрямостью и яростью, которые также являются отличительными чертами правления Златорогого Тура. Его внимание будет приковано к стойким людям, умеющим преодолевать трудности, честно трудящимся на благо семьи и умеющим принимать стратегически верные решения.

В 2022 году успех смогут привлечь те, кто не боится работы, несет ответственность за свои поступки и не потакает слабостям, способным разрушить благополучие. Это время будет довольно сложным, ведь работать придется гораздо больше. Однако и награда за труды будет весомой. В 2022 году важно оставить в прошлом обиды и страхи, освободить себе путь к счастью и не бороться за достижение целей, которые уже устарели.

Любовь и отношения в 2022 году

Златорогий Бык трепетно относится к семьям и защищает отношения, поэтому влюбленным будет проще бороться за свое счастье. Не терпит Бык предательства и ложных обещаний, а значит, в наступающем году укрепление семейных уз будет в приоритете.

Покровительствует Бык и одиноким сердцам, помогая им найти свою любовь, избавиться от одиночества и преодолеть трудности на пути к воссоединению с истинной парой. Расцвет отношений придется на весенний и летний периоды, когда нельзя упускать из виду вестников приближающейся любви.

Финансы, дела и работа в год Златорогого Тура

Годы, на которые выпадает покровительство Тура, отличаются плодородием и сытостью, а значит, работа будет во благо и принесет позитивные перемены. Главным качеством будет умение трудиться не покладая рук, нести ответственность и не отказываться от выполнения своих обещаний.

Удача в делах и финансах ожидает тех, кто ставит перед собой реальные цели, не стремится к обогащению за счет других и не поддается корысти. Честность, умение управлять своей судьбой, грамотно распорядиться данной властью позволят взойти на новую ступень.