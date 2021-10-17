Киноэкипаж с МКС вернулся в Россию

19:36 Автор: Юлия Катенёва

Первый в мире киноэкипаж — актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Олег Новицкий — прилетели в Россию. О прибытии творческой группы, вернувшейся с Международной космической станции (МКС) в Чкаловск сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«В 18.33 мск самолёт с космонавтами совершил посадку на аэродроме Чкаловский. Теперь ребят берут под опеку наши врачи, чтобы в считанные дни вернуть к жизни в условиях земной гравитации», — сообщил Рогозин в своём telegram-канале.

Шипенко и Пересильд рассказали о питании и ночёвках на борту МКС

Ранее в воскресенье сообщалось, что киноэкипаж в 4.14 мск отчалил от МКС и в 7.35 мск приземлился в степи в Казахстане в 148 километрах юго-восточнее города Жезказган. Самочувствие экипажа хорошее, сообщили в Роскосмосе.

Как ожидается уже во вторник, 19 октября, киноэкипаж даст свою пресс-конференцию.





Читайте также:

• Первый в мире киноэкипаж вернулся с МКС на Землю • Россия пишет всемирную историю женского успеха • Эксперт оценил риск для жизни актрисы Пересильд при полете в космос

Напомним, съемочная группа первого в истории художественного фильма в открытом космосе отправилась на МКС 5 октября. Как подчеркивают РИА «Новости», полет примечателен еще и тем, что в космос полетел первый более чем за 20 лет экипаж, полностью состоящий из россиян.

#космос #кино

293