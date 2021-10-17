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Киноэкипаж с МКС вернулся в Россию

Киноэкипаж с МКС вернулся в Россию

19:36  Автор: Юлия Катенёва



Первый в мире киноэкипаж — актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Олег Новицкий — прилетели в Россию. О прибытии творческой группы, вернувшейся с Международной космической станции (МКС) в Чкаловск сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«В 18.33 мск самолёт с космонавтами совершил посадку на аэродроме Чкаловский. Теперь ребят берут под опеку наши врачи, чтобы в считанные дни вернуть к жизни в условиях земной гравитации», — сообщил Рогозин в своём telegram-канале.

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Ранее в воскресенье сообщалось, что киноэкипаж в 4.14 мск отчалил от МКС и в 7.35 мск приземлился в степи в Казахстане в 148 километрах юго-восточнее города Жезказган. Самочувствие экипажа хорошее, сообщили в Роскосмосе.

Как ожидается уже во вторник, 19 октября, киноэкипаж даст свою пресс-конференцию.


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Напомним, съемочная группа первого в истории художественного фильма в открытом космосе отправилась на МКС 5 октября. Как подчеркивают РИА «Новости», полет примечателен еще и тем, что в космос полетел первый более чем за 20 лет экипаж, полностью состоящий из россиян.



#космос #кино


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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